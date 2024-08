En Neuquén se debate por qué implementar un plan de integridad

“Para nuestra fundación, un programa de integridad es la base para el inicio de cualquier relación laboral. Lamentablemente en Argentina han surgido algunas OSC que están muy lejos de asistir a la sociedad en sus necesidades y se han creado como cáscara para otros fines", subrayó Andrea Segovia, presidente de Fundación Potenciar.

"La ética, integridad y transparencia es esencial para lograr la confianza de quienes se vinculan con nuestra Fundación. Somos un puente entre las empresas u organismos públicos y la sociedad y como todo puente tiene que tener bases firmes y sólidas para lograr la sostenibilidad”, resaltó.

Neuquén acelera

En el mismo sentido, Laura Lavia, titular de la AAEC, aseguró que “es un orgullo participar de esta iniciativa tan importante de la Fundación Potenciar. Concientizar sobre compliance y difundir las mejores prácticas en la materia es un propósito compartido de ambas organizaciones y estamos muy entusiasmados en continuar esta tarea en futuras ediciones de este evento y en otras iniciativas conjuntas”.

En este punto, la pregunta es: ¿De qué hablamos cuando hablamos de compliance? Y Leonardo Etchepare, vicepresidente de AAEC, explicó que "es mucho más que cumplir, es representar a una organización en función de determinados principios y valores. Desde la asociación estamos convencidos que ‘lo correcto debe primar por sobre lo conveniente’. A partir de esa premisa básica, trabajamos con un gran equipo para difundir mejores prácticas de compliance que nos permitan transformar la realidad", subrayó.

"Es hora de salir de la crítica y pasar a la acción. Eso es responsabilidad de cada persona para así construir un país mejor. Por eso, con el nombre de este tercer congreso, “Compliance en Acción”, intentamos mostrar todos las mejoras que podemos implementar a partir de nuestro propio metro cuadrado”, añadió.

“Es fundamental para toda empresa sostenible en el tiempo contar con un Programa de Integridad, principalmente en las Pymes locales que se encuentran dentro de la cadena de valor de las Operadoras que tienen actividad en Vaca Muerta, y lo exigen dentro de sus contrataciones", aseveró.

"Por tal motivo, Fundación Potenciar desde el año 2019 está abocada a difundir y poner en práctica la ley 27401 en esta región, estamos convencidos que la Patagonia es un terreno fértil para fortalecer la integridad y transparencia de las organizaciones”, aseguró Silvia Stiep, responsable de Relaciones Públicas de Fundación Potenciar.

Congreso patagónico de ética y compliance (1).jpeg

Primero lo primero

Para abrir el debate, la pregunta fue: ¿cuál es el valor de contar con un programa de integridad? Ignacio Armento, gerente de recursos humanos de Calfrac LAM, respondió así: “El objetivo es garantizar que los capitales extranjeros (canadienses) que hoy son dueños de la compañía quieran seguir invirtiendo en Argentina. Si nosotros no cumplimos, si no somos creíbles, si estamos fuera de normativa, automáticamente esos capitales van a volar para otro lado. La gente lo tiene que entender: nos podríamos quedar con menos trabajo”.

"A su vez, nuestros propios clientes nos están requiriendo también cumplir con las normativas. Si nosotros no cumplimos con todos esos parámetros y requisitos, dejamos de ser competitivos y tampoco podemos acceder a contratos más interesantes”, agregó.

Para terminar, puntualizó que “nuestro rol -ya que estamos en el medio de la cadena- es hacerlo con las pymes. Si no lo hacemos, vamos a tener un cuello de botella, no vamos a dar abasto con el trabajo en Vaca Muerta”.

Por su parte, Paola Bocconcino, de CLUSTERciar, contó el paso a paso y dijo que “luego de elaborada la matriz de riesgo para continuar con el programa de integridad, empezamos a elaborar el Código de Ética con un equipo multidisciplinario. Ahí comenzaremos a definir los principios, el alcance y los valores de la compañía, que será nuestra piedra angular de como nos conduciremos en los negocios”.

Desafíos por acá y por allá

En este punto, los oradores pusieron el foco en los desafíos al ponerse en marcha. Pablo Nizza, Jefe de Asuntos Legales Corporativos y Contenciosos en MEGA S.A., aseguró que “para una exitosa implementación de un programa de integridad es fundamental contar con el apoyo de la dirección, conocer los riesgos particulares de cada organización, trabajar en conjunto con todas las áreas y capacitar en forma permanente a toda la organización".

Y agregó: “En Mega tenemos una gran cadena de valor antes y después, o sea, proveedores y clientes tanto locales como extranjeros. El desafío es lograr justamente llegar a todos para asegurar el cumplimiento de nuestros valores éticos".

Asimismo, Juan Lafitte, head of Legal de Shell, agregó que “las métricas en compliance son absolutamente claves. Lo que no se mide, no se puede corregir”.

Riesgos en la mira

¿Cuáles son los riesgos de las pymes? Los disertantes hicieron foco en tres cuestiones: la relación con los proveedores y situaciones de corrupción entre privados; relaciones poco transparentes en la interacción con el sector público y riesgo reputacional.

Graciela Dalinger, gerente de RRHH de TEXPROIL, comentó cuando la buena relación con los proveedores podía ser un riesgo. “Hay una suerte de puja por entrar en la empresa para poder ofrecer servicios. Nosotros tuvimos que trabajarlo bastante, hablamos sobre los obsequios de proveedores. La cuestión es que sin estas políticas termina dándose una relación de amistad y se termina perdiendo la evaluación del precio-calidad”.

“Es una industria muy vinculada con el sector público y ese es un factor de riesgo, y es una preocupación que se traslada a la cadena de valor”, puntualizó Manuel Serrantes, compliance attorney de PAE.

Por su parte, Corina Martínez Gaggero, -YPF, dijo: “El riesgo reputacional, que quizá no es tan tangible para una pyme, pero sí para las compañías más grandes, es uno de los principales riesgos. La reputación es uno de los activos más importantes, cuesta construirla y el daño puede ser en un día”.

¿Qué hacemos ante el riesgo? “Mitigamos. Para las pymes, la recomendación es charlar con la gente que está en la diaria para ir identificando riesgos”, respondió Martínez Gaggero.

Y agregó: “También tiene que haber medidas disciplinarias ante los incumplimientos al programa. Se trabaja en construir una cultura ética sin dejar de lado que estos lineamientos tienen que ser mandatorios para todos los que sean parte de esa empresa".

Congreso patagónico de ética y compliance (3).jpeg

La denuncia previene

Silvia Migone, gerente legal de TGS, participó del panel de denuncias y enfatizó la importancia de un canal independiente. “El proceso demanda tiempo, pero es importante empezar e ir creciendo en confiabilidad para lograr un sistema robusto y eso se logra trabajando en la mejora continua. Es muy relevante la confidencialidad de la información, preservar a los denunciantes”.

Y agregó que “en nuestro caso tenemos un proceso de canal de denuncias que tramitamos internamente con un equipo colegiado interdisciplinario, pero el servicio por el cual ingresan los denunciantes lo brinda un tercero, lo que garantiza mantener el anonimato. Es fundamental durante la sustanciación del proceso que la prueba producida sea conducente, dado qué ello garantiza el resultado. El consejo es que inicien el proceso, su propio proceso, no copien, de esa forma garantizarán el éxito”.

Inés Hayes, analista principal de PAE, también disertó en el panel de Canal de Denuncias y dijo que “es un espacio que permite a empleados denunciar cualquier comportamiento o actitud que pueda constituir una infracción o una irregularidad dentro de la empresa. Es importante para reducir los riesgos y crear confianza. Los canales de denuncias previenen que las personas cometan actos de fraude, corrupción, acoso y otras acciones indebidas. Es fundamental que los empleados lo conozcan y se sientan seguros con la herramienta”.