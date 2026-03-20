Clear Petroleum duplicará su flota de pulling en Vaca Muerta

Clear Petroleum se consolidó como un actor fundamental en la industria del Oil & Gas, manteniendo una presencia sólida en las diversas cuencas productivas del país. Ezequiel González, Director de Personas, Cultura y Comunicación de la compañía, ponderó que la industria demanda mayor innovación y compromiso operativo constante.

La empresa ratifica su operatividad mediante la prestación de servicios críticos como Wireline y Slickline en Vaca Muerta . Estas prestaciones incluyen equipos de pulling , una solución técnica que las operadoras locales están solicitando con gran intensidad para mejorar la productividad de sus pozos e intervenciones diarias.

Actualmente, Clear cuenta con cuatro equipos de pulling operativos, pero el plan de expansión es ambicioso para el corto plazo. González confirmó que proyectan duplicar esta capacidad hasta alcanzar las ocho unidades, ofreciendo una respuesta ágil a los requerimientos de seguridad y eficiencia que las principales compañías del sector petrolero demandan hoy.

M Entrevista Ezequiel González – Clear Petroleum

Inversión técnica y eficiencia

La empresa enfrenta el desafío de superar los cuellos de botella logísticos mediante la actualización constante de sus bienes de capital e inversión tecnológica. En diálogo con +e, González consideró que todos los actores involucrados deben ser proactivos para preparar la capacidad técnica necesaria. Esta mentalidad permite ofrecer soluciones innovadoras que se adaptan a las necesidades cambiantes del yacimiento.

Una de las innovaciones más destacadas es la incorporación de la herramienta Casing Running Tool (CRT), importada directamente desde Canadá para optimizar procesos. Esta tecnología de vanguardia permite aumentar drásticamente la velocidad en la bajada de casing, asegurando la integridad de la operación en boca de pozo. Asimismo, González señaló que esperan duplicar los volúmenes de bajada actuales. "Sinceramente, es una solución proactiva ante el cuello de botella actual de la industria energética", explicó el directivo de Clear.

La herramienta ya se encuentra operando en yacimientos de Vaca Muerta junto a importantes operadoras, demostrando resultados tangibles en términos de rapidez y seguridad total para el personal involucrado en las maniobras.

La eficiencia no solo depende de los equipos, sino también de una gestión de detalle rigurosa en cada etapa del proceso productivo. Clear utiliza tableros de control avanzados para monitorear semanalmente el desempeño de cada unidad operativa en el campo. Este seguimiento permite identificar demoras y optimizar las horas no productivas para garantizar una rentabilidad razonable.

El directivo sostuvo que esta gestión diferenciada es lo que realmente los distingue de la competencia en un mercado tan concentrado y exigente. "A los clientes les gusta que la empresa de servicios lleve una gestión profesional y transparente", afirmó González.

Clear Petroleum pulling Vaca Muerta equipos (2)

El motor de la cultura organizacional

La capacitación técnica es una pieza clave en este rompecabezas de crecimiento industrial y desarrollo sustentable para la Cuenca Neuquina. Clear se sumó al Instituto Vaca Muerta. "Es un paso clave para buscar solidez técnica en las habilidades necesarias", remarcó González.

La seguridad en el campo se gestiona mediante la presencia constante de los líderes en el terreno, validando que los estándares se cumplan rigurosamente. "Es muy lindo decir que priorizamos la seguridad en un panel, pero hay que ratificarlo con los hechos cotidianos", advirtió el directivo.

El concepto de "generación de confianza" ha evolucionado hacia un nuevo lema corporativo: "la energía de crecer juntos". Según explicó González, una vez establecida la confianza básica con los clientes y empleados, es posible emprender proyectos de mayor envergadura. Esta sinergia es vital para afrontar los desafíos operacionales y financieros que impone el actual contexto económico.

Planificación para el futuro de Vaca Muerta

Clear Petroleum no solo expande sus servicios, sino que también ha incursionado en el negocio del Upstream como operadores directos en Santa Cruz. Desde diciembre pasado, gestionan el clúster Cañadón Escondida. Esta diversificación obliga a convivir entre los servicios y la operación.

La planificación estratégica de la compañía incluye un capítulo dedicado exclusivamente a las necesidades de Vaca Muerta para los próximos años de desarrollo. Se estima que la ventana de crecimiento máximo durará entre seis y siete años antes de alcanzar un plateau operativo estable. Durante este ciclo, la alineación entre gobiernos, sindicatos y empresas es indispensable.

El directivo también advirtió que es fundamental trabajar en la eficiencia durante las épocas de bonanza para estar preparados ante los ciclos menos favorables. "No por estar en esta rampa de crecimiento podemos despilfarrar los recursos disponibles", señaló.