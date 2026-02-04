Clear Petroleum suma tecnología para acelerar la entubación de pozos en Vaca Muerta

Clear Petroleum apuesta a la eficiencia con un nuevo servicio para pozos en Neuquén.

Clear Petroleum (CLP ) incorporó el servicio de Tubular Running Services (TRS), una solución orientada a optimizar las operaciones de torre, mejorar la eficiencia operativa y reforzar los estándares de seguridad durante el proceso de entubación de pozos. El servicio ya se aplica en operaciones, en la provincia de Neuquén, acompañando el desarrollo de proyectos de perforación en la Cuenca Neuquina.

El servicio de TRS incorpora innovaciones tecnológicas diseñadas para lograr un manejo más preciso y controlado del casing, respondiendo a una de las principales demandas actuales de la industria: hacer las operaciones más eficientes sin comprometer la seguridad. Entre sus principales herramientas se destaca la CRT (Casing Running Tool), una solución clave que permite optimizar los tiempos operativos y reducir riesgos en pozo.

Tecnología aplicada a la eficiencia operativa

La CRT posibilita un control integral del casing durante la bajada, reduciendo maniobras manuales y optimizando los tiempos de ejecución. La integración de herramientas mecánicas y sistemas de monitoreo en tiempo real permite mejorar la toma de decisiones operativas, disminuir los tiempos improductivos y reforzar los estándares de seguridad, reduciendo la exposición del personal a zonas de riesgo. Gracias a esta tecnología, es posible optimizar el ritmo de entubación y alcanzar rendimientos significativamente superiores a los promedios actuales del mercado.

“Cada cliente tiene su propia forma de trabajo, pero este tipo de herramientas permite mejorar notablemente la performance de la operación. En algunos casos, se puede llegar a duplicar la velocidad de entubación respecto de los valores habituales, manteniendo altos estándares de seguridad y eficiencia”, explicó Jerónimo Bunge, director de Contratos & Desarrollo Comercial de Clear Petroleum.

Actualmente, en la Cuenca Neuquina los rendimientos promedio se ubican entre 13 y 15 caños por hora, mientras que el uso de tecnologías como la CRT permite alcanzar velocidades cercanas a los 30 caños por hora, optimizando tiempos y costos operativos.

El foco puesto en la seguridad

Desde CLP destacaron que el servicio de TRS no se limita a la provisión de herramientas, sino que contempla un enfoque integral que incluye capacitación, acompañamiento técnico especializado y la aplicación de mejores prácticas operativas.

“La propuesta de Clear es generar confianza en la seguridad de las operaciones y aumentar la performance de los servicios existentes. No se trata solo de incorporar tecnología, sino de asegurar su correcta implementación y operación en campo”, señaló Bunge.

La tecnología que forma parte del servicio TRS proviene de mercados internacionales de referencia y requiere un proceso de transferencia de conocimiento y adaptación a las condiciones operativas locales.

Con la incorporación del servicio de Tubular Running Services, Clear Petroleum refuerza su estrategia de sumar soluciones innovadoras que aporten valor a la cadena del upstream, impulsando mayores estándares de eficiencia y seguridad en el desarrollo no convencional en Argentina.

