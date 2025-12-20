Vaca Muerta marca un nuevo récord: noviembre tuvo la balanza energética más alta del año

A pesar de los bajos precios del petróleo, que volvieron a perforar la barrera de 60 dólares por barril, Vaca Muerta sigue revolucionando la balanza comercial argentina con un ingreso de dólares récord.

En noviembre, el superávit comercial energético fue el más alto de todo el 2025 con un saldo positivo de 859 millones de dólares y un acumulado anual que va camino a superar los 7.500 millones en diciembre (ya van 6.900 millones).

El dato más importante del mes fue el incremento interanual del 122% en las exportaciones de petróleo para totalizar unos 644 millones. Y dado que el valor del crudo tuvo una merma muy importante, el salto se explicó netamente por un aumento inédito en las cantidades.

En todo el rubro energético, los precios exportados bajaron un 8,7% y las cantidades vendidas subieron un 67,7%. Pero en el caso del crudo, la suba fue todavía mayor y responde al último récord histórico alcanzado donde se llegó a 860 mil barriles de producción diaria.

El resto de los rubros con mayor incidencia en las ventas externas energéticas fueron el gas natural con 49 millones de dólares (34% más que el mismo mes del 2024), butanos con 42 millones y naftas con 39 millones.

En consecuencias, el total de las exportaciones fue de 1008 millones, 52,8% más a nivel interanual y tercer mes donde se supera la barrera de los mil millones.

Exportaciones Petróleo 2.jpg El petróleo Brent llegaba a 73 dólares el barril tras subir un 4,2% en la sesión anterior

Las exportaciones con un peso significativo

Las importaciones también jugaron un gran partido en noviembre, ya que estuvieron entre las más bajas del año con 149 millones, aunque un 12,9% más que en noviembre del 2024.

En ese caso, las compras de energía eléctrica se llevaron el primer puesto con 34 millones de dólares (41,7% más que en 2024), gasoil se ubicó en segundo puesto con 32 millones (33,6% más) y gasolinas cerraron el podio con 27 millones (7,5% menos).

Asimismo, la consultora ABECEB sostuvo: "confirmada nuestra percepción de que el saldo comercial tiene espacio para ser más holgado hacia fin de año, en un escenario donde los efectos de medidas extraordinarias se difuminan y las exportaciones crecen por encima de las importaciones, creemos que 2025 podría cerrar con un superávit comercial en torno a los 11,400 millones de dólares, más de la mitad del registrado el año pasado (18.928 millones de dólares)".