Portazo en ENARGAS: Renunció el interventor con duras críticas al gobierno y ya hay sucesor

En un contexto de profunda reestructuración administrativa, el ingeniero químico Carlos Alberto María Casares presentó su renuncia indeclinable al cargo de interventor del Ente Nacional Regulador del Gas ( ENARGAS ) . La dimisión, formalizada el 22 de enero , ocurrió mientras el presidente Javier Milei participaba en el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza).

Casares, quien lideró el ente desde su designación mediante la Resolución 5/2023 , expresó en su carta de despedida un fuerte malestar con la conducción económica. El exfuncionario afirmó que la administración libertaria lo considera “prescindible” .

Según sus propias palabras en el texto de renuncia: “Atento a sus resultados y más allá de que no deja de sorprenderme la propuesta elevada, entiendo que, a pesar de lo antes detallado, no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando”.

La unificación regulatoria y la disputa por el ENRGE

La salida de Casares guarda relación directa con la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), organismo creado por el Artículo 161 de la Ley 27.742 y el Decreto 452/2025. Este nuevo ente absorberá las funciones del ENARGAS y del ENRE a partir de marzo de 2026, con el objetivo de optimizar recursos y reducir costos operativos bajo estándares de la OCDE.

Casares aspiraba a conducir esta nueva estructura única y participó en el Concurso Abierto de Antecedentes convocado por la Resolución 388/2025. Sin embargo, el comité de selección —integrado por Osvaldo Rolando, Santiago Urbiztondo y María Luján Crespo— optó por elevar al Poder Ejecutivo el nombre de Marcelo Lamboglia, actual interventor del ENRE.

Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que eligieron al candidato que realizó el "mejor trabajo" y criticaron la celeridad de la salida de Casares: “A Casares no le gustó perder y se fue ahora en lugar de esperar un mes a que el nuevo directorio esté en funciones”.

Marcelo Nachón: el perfil del sucesor en la transición

Ante la vacante, la Secretaría de Energía, mediante la Resolución 18/2026, designó al Licenciado en Economía Marcelo Alejandro Nachón como nuevo interventor. Nachón posee una vasta experiencia en el sector privado y público.

Durante más de 16 años ocupó cargos de alta responsabilidad en Wintershall Dea Argentina y fue Director Nacional de Economía de los Hidrocarburos entre 2004 y 2007.

Recientemente, Nachón integró el Consejo Asesor del ENARGAS, donde participó en proyectos críticos como la ampliación del Gasoducto Perito Moreno y la revisión tarifaria quinquenal. Su mandato se extenderá hasta el 9 de julio de 2026 o hasta que se constituya formalmente el directorio del ENRGE.

La baja de Casares se suma a una semana de alta rotación en el área que conduce Luis Caputo. Recientemente, el gobierno solicitó la renuncia del secretario de Transporte, Luis Pierrini, sustituido por Fernando Herrmann. Asimismo, se registraron cambios en la Unidad de Información Financiera (UIF), en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde Andrés Vázquez reemplazó a Juan Pazo.