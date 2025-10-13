Concurso clave: el gobierno de Milei acelera la fusión ENRE-ENARGAS

Concurso público para el Mega-Ente Regulador. La Resolución 388/2025 busca 5 expertos para el Directorio que reemplazará al ENRE y ENARGAS. La regulación energética se redefine.

El gobierno nacional de Javier Milei dio un paso decisivo hacia la consolidación de la regulación energética al convocar a concurso público de antecedentes para seleccionar a los miembros del Directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE).

Esta medida, formalizada a través de la Resolución 388/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, marca el inicio de la institucionalización plena del organismo que reemplazará al Ente Nacional Regulador de la Electricidad ( ENRE ) y al Ente Nacional Regulador del Gas ( ENARGAS ) .

Estructura y perfil de los postulantes

El proceso de selección tiene como objetivo cubrir cinco cargos dentro de la nueva estructura de liderazgo: un Presidente, un Vicepresidente y tres Vocales.

La normativa establece un perfil de exigencia técnica elevado para los postulantes. Los seleccionados deberán ser profesionales con “reconocida trayectoria y experiencia técnica en la industria del gas natural y la electricidad”.

Este requisito subraya la intención del Poder Ejecutivo de dotar al flamante ente de un expertise robusto, crucial para gestionar la complejidad técnica y económica de dos mercados interrelacionados, pero históricamente segmentados.

image ¿Quién manejará la llave de Gas y Electricidad? El Gobierno busca Presidente, Vice y Vocales para el nuevo organismo unificado. Postulaciones: 10 días hábiles.

Cronograma y mecanismos de selección

Los profesionales interesados en integrar el Directorio tienen un plazo perentorio de 10 días hábiles administrativos para presentar sus postulaciones. Este período comenzará a regir a partir del día siguiente de la última publicación oficial de la medida, establecida para el miércoles 15 de octubre. Por lo tanto, el jueves se habilitará la recepción formal de las presentaciones.

La Resolución 388/2025 también introduce una disposición de eficiencia administrativa: los antecedentes presentados en convocatorias anteriores se incorporarán automáticamente al proceso. Los postulantes tienen la opción de retirar expresamente sus currículums vitae si así lo deciden, en caso contrario, se considerarán válidos para la nueva evaluación.

El proceso de evaluación estará a cargo de un Comité de Selección, que operará ad honorem. Sus funciones incluirán la evaluación exhaustiva de los antecedentes técnicos y profesionales, y la realización de entrevistas personales. El resultado de esta etapa será la conformación de ternas de candidatos para cada uno de los cinco cargos.

Estas ternas serán elevadas sucesivamente a la Secretaría de Energía, luego al Ministerio de Economía y, finalmente, al Poder Ejecutivo Nacional, que tendrá la potestad de designar a los integrantes definitivos.

El contexto de la fusión Enre-Enargas

La creación de este mega-ente regulador fue dispuesta por el artículo 161 de la Ley Bases y formalmente constituido por el Decreto 452/2025.

Fuentes del área energética destacan que este concurso público es fundamental para concretar la visión de modernización, eficiencia y simplificación del Estado impulsada por el Gobierno. La fusión de ENRE y ENARGAS busca no solo reducir la estructura burocrática, sino también generar sinergias regulatorias que permitan una visión integral de la matriz energética nacional, fundamentalmente en aspectos de transporte, distribución y tarifas, donde las interacciones entre gas y electricidad son crecientes.

Este proceso será seguido de cerca por los players del mercado, ya que el perfil técnico y la independencia funcional del nuevo Directorio serán determinantes para la previsibilidad y la seguridad jurídica que el sector requiere para atraer inversiones. La concentración regulatoria plantea el desafío de mantener la especificidad técnica de cada subsector mientras se busca una coherencia macro-regulatoria unificada.



Fuente: Noticias Argentinas con aportes de +E