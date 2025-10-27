Euforia en los mercados: Las acciones argentinas se disparan hasta 36% tras el triunfo de Milei

Los mercados festejan el sorpresivo y contundente triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo más de 40 puntos a nivel nacional y fortaleció su tropa en el Congreso a partir del 10 de diciembre. En el premarket, las acciones argentinas en Wall Street se dispararon hasta el 36% y el dólar cripto, que marca la tendencia de lo que pasará con el tipo de cambio este lunes, baja 7% respecto del precio que tenía el domingo por la mañana.

La energía acompañó la tendencia alcista del sistema bancario. YPF , histórica petrolera nacional, cotizó en 33,96 dólares tras cerrar el viernes en 26,95 dólares, lo que representa una suba de 7,01 dólares, es decir, 26,01%. En el mismo sector, Pampa Energía (PAM) pasó de 62,62 a 78,19 dólares, es decir, una suba de 15,57 dólares o 24,86%. Central Puerto (CEPU) también avanzó 2,22 dólares y finalizó en 11,67 dólares, acumulando una mejora de 23,49%. Edenor (EDN) se sumó a los incrementos al marcar 24,30 dólares frente a los 19,38 del último cierre, un alza de 25,39%.

“Creo que la reacción del mercado será altamente positiva en principio, es lo que sucede cada vez que viene un cisne negro favorable. Fue un batacazo, sobre todo por la reversión del resultado en la provincia de Buenos Aires. También evidencia la volatilidad propia del análisis argentino. En ese contexto, creo que los mercados esta semana van a tener mucha distensión, con mejora en los bonos y en las acciones. Vamos a ver hasta dónde llega, pero claramente tiene un recorrido alcista muy importante después de toda la volatilidad que tuvieron en los últimos tres meses", sumó Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros, en dialogo con medios nacionales.

image Hay una fuerte expectativa por la cotización del dólar.

Durante la rueda previa a la apertura de Wall Street, las operaciones de los American Depositary Receipts (ADR) argentinos mostraron subas de relevancia. El ajuste de precios comenzó tras el cierre de las urnas y se extendió en las negociaciones nocturnas (overnight), alcanzando su pico en la primera mañana del premarket. De hecho, los ADRs suben hasta más de 30%, mientras que los bonos escalan hasta 17%. Estos movimientos anticipan una rueda de euforia en los mercados.

Cuando abra el mercado se sabrá con mayor precisión el impacto sobre el dólar oficial, los financieros (MEP y CCL), las acciones, los bonos y el riesgo país. Sin embargo, en el momento en el que la Cámara Nacional Electoral empezó a difundir los primeros resultados, la cotización del dólar cripto, según CriptoYa, se ubicaba en $1.459, 8% por debajo de la misma cotización del arranque de la jornada: $1.585.

"Esto le da mucho aire al Gobierno en términos económicos, pero sobre todo en materia cambiaria. Se puede preparar para las reformas de segunda generación, más que nada la tributaria. Mañana, los bonos irán muy fuerte para arriba, mientras que el dólar seguramente corrija, al igual que el mercado de futuros. No estaba en precios este resultado, el mercado se fue el viernes muy negativo y 100% dolarizado. También el riesgo país irá para abajo y volverá seguramente la idea de retornar a los mercados internacionales, pero paso a paso”, dijo Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, en declaraciones a La Nación.



Fuente: NA, La Nación y aportes de +E