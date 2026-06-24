En tres años, el Gasoducto Perito Moreno generó un ahorro de U$S 9.122 millones

Construido en 302 días con el 81% de industria argentina, el gasoducto de 573 kilómetros cambió la balanza energética del país.

El Gasoducto Perito Moreno (exPresidente Néstor Kirchner) cumplió tres años de operación continua con resultados que superaron las proyecciones originales del proyecto. Un balance ejecutivo elaborado por la Fundación Encuentro cuantifica por primera vez el impacto acumulado de la obra en términos de ahorro de divisas , empleo y sustitución de importaciones energéticas entre 2023 y 2026.

La infraestructura, que une Vaca Muerta con el sistema de transporte nacional, demandó una inversión total de 2.300 millones de dólares más IVA y se ejecutó en plazos récord para la ingeniería de gran escala en Argentina. El proceso licitatorio tomó 177 días y la construcción efectiva se completó en 302 días adicionales.

"Del pliego al inicio de operaciones, licitación más obra: 514 días en total", señala el informe de la Fundación Encuentro.

El componente nacional del proyecto alcanzó el 81%, ejecutado íntegramente por la industria argentina. El financiamiento se distribuyó entre Transportar AR, que aportó el 76%, y el Aporte Solidario, con el 24% restante. La traza principal de 573 kilómetros de diámetro de 36 pulgadas se tendió a un ritmo promedio de 1.720 metros por día.

Gasoducto Néstor Kirchner Bandera final trabajos GNK.jpg El Gasoducto Perito Moreno (exNéstor Kirchner) fue la última obra pública registrada.

U$S 9.122 millones en sustitución de importaciones

El dato más significativo del informe refiere al ahorro acumulado de divisas: los 17.000 millones de metros cúbicos inyectados a la red permitieron sustituir cinco categorías de importación energética por un total de 9.122 millones de dólares en tres años de funcionamiento.

La mayor partida corresponde a la sustitución de GNL por barco, con 6.700 millones de metros cúbicos reemplazados y un ahorro de U$S 3.474 millones. Le sigue el gasoil para CAMMESA, con 3,5 millones de metros cúbicos y U$S 2.593 millones ahorrados, y el gas de Bolivia, con 3.300 millones de metros cúbicos y U$S 1.344 millones. El fuel oil y la energía importada de Brasil y Uruguay completan el cuadro con U$S 870 y U$S 841 millones, respectivamente.

"17.000 millones de metros cúbicos inyectados a la red sustituyendo combustibles y energía importada por U$S 9.122 millones acumulados", destaca el documento.

Con una inversión de U$S 2.300 millones y un ahorro acumulado de U$S 9.122 millones, el retorno macroeconómico del gasoducto se ubicó en 3,97 veces a tres años de su ingreso en operaciones. Cada dólar invertido en la obra generó casi cuatro dólares en divisas no erogadas al exterior por concepto de importaciones energéticas.

Llenado Gasoducto Néstor Kirchner GNK ducto.jpg El primer ciclo trianual del gasoducto con números que superaron las proyecciones originales.

Más de 12 mil puestos de trabajo sostenidos en Vaca Muerta

Durante la fase constructiva, el proyecto traccionó 48.800 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Pero el impacto laboral no se agotó con el cierre de obra: el desarrollo gasífero en Vaca Muerta asociado al gasoducto sostuvo 12.750 puestos en 2026, según el relevamiento de Fundación Encuentro.

De ese total, 2.770 corresponden a empleos directos y 9.980 a puestos indirectos vinculados a la cadena productiva del yacimiento neuquino. La evolución entre 2023 y 2026 muestra un crecimiento sostenido: los puestos directos pasaron de 778 a 2.770 y los indirectos, de 2.045 a 9.980 en el mismo período.

"Creación de puestos de trabajo asociados al desarrollo gasífero en Vaca Muerta, acumulado desde el ingreso en operación del GPNK: 12.750 total acumulado 2026”, destaca el informe.