Argentina y los desafíos para ser el quinto exportador de GNL

El directivo explicó que la ventana del GNL está puesta en 2029 – 2031. “No hay otra ventana o lo conseguimos ahora o no lo conseguimos, por eso vivimos viajando. En la India me dijeron que ‘si no llegas en el 2030 olvídate de ser proveedor de energía de la India’. En Alemania me dijeron que ‘si vos pensás al 2035-2040, olvídate de nosotros’”, afirmó.

La clave del GNL

Para Marín es clave abrir mercados por lo que se está abriendo el proyecto de GNL para que participen más empresas. “Ya hemos invitado a otras compañías. Este es un proyecto para todas las compañías y nosotros como dijimos vinimos a YPF para trabajar, no sé si la palabra no me gusta colaborativa, pero debemos trabajar entre todos para lograr los objetivos de los 30.000 millones de dólares”, aseveró.

En este sentido, el presidente de YPF sostuvo que la compañía quiere “aumentar la torta” de ganancias, por lo que sin los proyectos de GNL no se van a desarrollar los recursos ya que el mercado regional es suficiente para explotar todo el potencial que tiene Vaca Muerta. “No hay que decir que es el mercado regional versus GNL. La ecuación es regional y GNL”, consideró.

Marín sostuvo que “hay gas para hacer lo que se les ocurra, pero si no sacamos el GNL nos perdemos muchos recursos, perdemos 15.000 millones de dólares de exportaciones”.

Proyectos estratégicos

"El proyecto Argentina LNG [gas natural licuado] son 30 millones de toneladas; seríamos el quinto productor exportador neto de GNL del mundo", afirmó Marín, subrayando el potencial del proyecto para colocar a Argentina entre los principales actores globales en la exportación de gas.

"Vamos a trabajar a destajo todos los días, todos los minutos. No nos vamos a cansar ni lo vamos a lograr", concluyó Marín, reafirmando el compromiso de YPF con estos proyectos clave para el futuro energético del país.