"Paramos el aumento", dijo Fernández a los periodistas acreditados cuando lo consultaron sobre la orden dada ayer al titular de YPF según consigna la agencia Télam.

Cuando los periodistas acreditados en Casa de Gobierno le pidieron que ampliara sus declaraciones y explicara lo que había sucedido, el jefe de Estado apuntó: "Lo que ya saben".

La situación puso en primer plano a Nielsen, que la semana pasada estuvo con Fernández, tal como lo detalló el presidente, revisando la ley de blindaje a Vaca Muerta que el gobierno nacional enviaría al Congreso en el primer tramo de 2020.

La decisión de ayer se inscribe en la misma línea de las medidas que fueron incluidas en la ley de Emergencia Económica sancionada día atrás en el Congreso: seis meses sin aumentos tarifarios.

Pero al mismo tiempo deja expuesto al nuevo presidente de la compañía, que tomaba una decisión que luego no pudo concretar porque no tuvo el aval político. Fuentes consultadas en Buenos Aires sostienen que el presidente de la empresa no habría abierto el juego sobre la decisión que iba a tomar con los ministros del ala económica y productiva, y que esto habría sido el detonante para que la suba no termine concretándose.

YPF es una empresa controlada por el Estado nacional, que tiene la mayoría de paquete accionario de la principal productora de hidrocarburos del país.

Maneja el 55 por ciento del mercado de los combustibles y por eso el tipo de aumentos que aplica son una referencia para el resto de las empresas, que esperaban dar el salto en los surtidores en los próximos días.

El barrril de crudo Brent, hoy en 67 dólares, es uno de los factores que impulsan por un lado que sea atrayente producir crudo (si hay condiciones económicas propicias en el país) pero al mismo tiempo eso tiene un correlato local en el incremento de los combustibles.