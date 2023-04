Neuquén prepara su reclamo formal por el "dólar petrolero"

“El ministro Monteiro es el responsable de llevar adelante las gestiones para poder percibir un precio justo y equitativo; es decir, lo que nos corresponde por nuestros recursos, más cuando son recursos no renovables”, sostuvo.

“No es que estemos pidiendo algo que no nos corresponde, lo que estamos pidiendo es que si va a haber políticas que promuevan e incentiven la generación de divisas, que haya un tratamiento igualitario para quien ya las está generando”, dijo Gutiérrez durante una conferencia de prensa que ofreció en el hotel Tower, de la ciudad de Neuquén, junto con los candidatos del MPN, Marcos Koopmann, Ana Pechen (a gobernador y a vicegobernadora) y al intendente Mariano Gaido.

“La provincia de Neuquén este año en total genera 22 mil millones de dólares por sustitución de importaciones, 8 mil millones de dólares por inversión y 5 mil millones por exportaciones, es decir que genera 35 mil millones de dólares para el país; entonces si hay tipos de cambio sectorizados, como el turismo a 400 pesos y como otros sectores a 300 pesos, es justo que también haya un dólar OFEPHI”, señaló.

“¿Qué hubiese sido no sólo de la provincia sino del país si Neuquén no hubiese sido gobernada por el pueblo de la provincia a través del Movimiento Popular Neuquino?”, preguntó Gutiérrez y él mismo respondió: “Hubiésemos explotado en 10 mil pedazos el año pasado, porque no hubiésemos tenido ni la energía ni los dólares para comprarla”.

“Monteiro está terminando de afinar el lápiz, pero puedo adelantar que es una suma importantísima; que nos corresponde y que estamos perdiendo”, dijo y concluyó: “Me parece que cuando hay un reconocimiento tiene que ir en línea con lo que se puede hacer y lo que se está haciendo”.