Bonos Verdes: MSU Green Energy Emite USD 400 Millones en Mercado Internacional

MSU Green Energy anunció la colocación exitosa de su primer Bono Verde internacional por USD 400 millones , una operación que le permitirá fortalecer su estructura financiera de largo plazo y acelerar el desarrollo de nueva infraestructura energética en Argentina.

La emisión superó ampliamente el monto ofrecido, evidenciando el fuerte interés de inversores internacionales por participar en proyectos vinculados a la modernización de la matriz energética argentina. La operación se colocó a una tasa de 9.75% y un plazo de 10 años.

En línea con su estrategia de largo plazo, MSU Green Energy estructuró la emisión como Bono Verde, destinando los fondos al financiamiento de proyectos de generación renovable y almacenamiento.

"Las empresas que perduran son las que se animan a invertir más allá de la coyuntura. Este bono nos permite acelerar proyectos pensados para las próximas décadas y avanzar con la transformación de recursos en infraestructura, energía y desarrollo para Argentina", señaló Manuel Santos Uribelarrea, founder de la compañía y del Grupo MSU.

La colocación constituye además una señal de confianza de los mercados internacionales en la capacidad de ejecución de proyectos de infraestructura desarrollados en Argentina y en la solidez de una compañía que ha construido su crecimiento combinando visión estratégica, disciplina financiera y vocación de largo plazo.

Financiar nuevos proyectos

"La emisión no representa un punto de partida sino la consolidación de un recorrido que hoy permite a MSU Green Energy acceder a los mercados internacionales para financiar la próxima etapa de su desarrollo", afirmó Guillermo Marseillan, presidente de MSU Green Energy.

Como colocadores internacionales y joint bookrunners intervinieron: BBVA, J.P. Morgan, Santander. Los colocadores locales en la emisión fueron Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina y ICBC.

En la transacción actuaron Simpson Thacher & Bartlett y Bruchou & Funes de Rioja como asesores legales de la compañía, mientras que los colocadores contaron con el asesoramiento de Clifford Chance y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani. Asimismo, Citibank N.A. se desempeñó como fiduciario, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como agente de garantía.

La operación representa un nuevo hito en la evolución del Grupo MSU, que en los últimos años consolidó su presencia en el sector energético —desde la generación térmica y renovable hasta la incorporación de El Chocón y el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía—, alcanzando una escala que hoy la ubica como la tercera empresa del país en capacidad instalada de generación eléctrica y la segunda en capacidad instalada de origen renovable.