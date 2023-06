Litio: Bolivia firmó acuerdos con empresas de Rusia y China

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la empresa estatal de Bolivia para la promoción de la industria del litio en el país, firmó sendos acuerdos con la empresa Uranium One Group, de Rusia , y la Citic Guoan, de China , para instalar dos complejos industriales de producción de carbonato de litio, que supondrán una inversión total de 1.400 millones de dólares.

El mandatario destacó entonces que "entre enero y junio de este año, Bolivia ya está firmando acuerdos por 2.800 millones de dólares para la industrialización del litio".

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en tanto, informó que se proyecta que ambas plantas puedan producir al menos 50.000 toneladas de carbonato de litio al año.

Las empresas realizarán actividades necesarias para implementar una planta industrial y producir carbonato de litio, grado batería al 99,5% de pureza, además de procesos de industrialización con tecnología patentada de Extracción Directa de Litio (EDL).

Cada complejo tendrá la capacidad de producir hasta 25.000 toneladas métricas por año, sumando en total una producción de 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio, el compuesto que tiene amplia demanda en el mundo para la fabricación de baterías eléctricas.

Adicionalmente, Citic Guoan busca invertir en una fábrica de automóviles eléctricos en Bolivia.

Tanto Uranium One Group como Citic Guoan fueron parte del proceso, de casi dos años, de selección de tecnología EDL, mediante una convocatoria internacional que lanzó el Gobierno boliviano.

Ambas tecnologías demostraron que son aplicables a las características de los dos salares, con una tasa de recuperación de litio mayor al 80%.

Un comunicado de la filial Bolivia de la firma rusa destaca que "tiene más de 80 años de experiencia en el procesamiento de litio".

Baterías

"La empresa rusa ha acumulado competencias en todas las etapas de la cadena tecnológica, desde la extracción de materias primas hasta la producción de dispositivos de almacenamiento de energía. Está preparada para compartir estas competencias con el fin de asistir completamente a Bolivia en la creación de una industria nacional del litio con un ciclo completo de producción", subrayó la firma.

Hasta la fecha, con el propósito de acelerar la industrialización del litio boliviano, YLB ha firmado tres convenios.

El primero fue con el consorcio chino Catl Brunp & Cmoc (CBC) en enero de este año, para la instalación de dos complejos industriales.

Uranium One Group y Citic Guoan actuarán en los salares de Uyuni y Pastos, los dos en el departamento de Potosí.

En el acto de firma de los acuerdos, Arce resaltó que Bolivia continúa siendo el país que tiene certificada la mayor cantidad de reservas de litio en el planeta, por lo que su industrialización se hace necesaria, ya que el mundo avanza "a pasos agigantados" en la transformación de la tecnología energética.

"Este lanzamiento que hacemos hoy tiene una singular importancia. La economía del país no puede pararse y no puede depender solamente de un producto. Estamos construyendo una economía de base ancha. Estamos dando una señal clara de que el Gobierno boliviano no solamente se preocupa, sino que se ocupa de la economía de los bolivianos", afirmó el presidente, según la estatal agencia ABI.

Dijo además que evitará que "temas políticos" afecten a la economía del país.

"Aquí está el Gobierno cumpliendo. Lo dijimos en la campaña: vamos a industrializar el litio y aquí estamos cumpliendo una vez más. No vamos a permitir que los temas políticos dañen la economía de los bolivianos; vamos a continuar trabajando por darle esa certeza a la economía boliviana y a la población".