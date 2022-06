Creció la venta de autos eléctricos en la Argentina

Los autos eléctricos son los protagonistas de una de las mayores transformaciones de la historia de la industria automotriz. Impulsada por las exigencia de reducción de emisiones en Europa y Estados Unidos, las principales fábricas salen al mercado con modelos que derrochan, según ellas, bondades: no usan combustible, no hacen ruido, no contaminan en su andar y su diseño parece salido de libros de ciencia ficción.