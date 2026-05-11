Aramco alertó que el tránsito de petroleros por Ormuz cayó de 70 barcos diarios a menos de cinco

La crisis en el Estrecho de Ormuz podría retrasar hasta 2027 la normalización del mercado petrolero, según Aramco

La crisis en el Estrecho de Ormuz empieza a dejar consecuencias concretas sobre el sistema energético mundial. Desde la empresa Saudi Aramco advirtieron que, si las interrupciones en el principal corredor petrolero del mundo se prolongan durante las próximas semanas, el mercado internacional del crudo podría tardar hasta 2027 en recuperar niveles de estabilidad.

La advertencia llegó de parte del CEO de la petrolera saudí, Amin Nasser , durante una llamada con analistas tras la presentación de resultados trimestrales de la compañía. De acuerdo a información de Reuters, el ejecutivo describió el escenario actual como una disrupción sin precedentes y alertó sobre el fuerte impacto que ya genera el bloqueo sobre los flujos comerciales de petróleo.

“Cuanto más tiempo continúen las interrupciones del suministro, incluso por unas pocas semanas más, más tardará el comercio petrolero en reequilibrarse y estabilizarse”, afirmó.

tag:reuters.com,2023:newsml_KBN2ZI0HS FOTO DE ARCHIVO. El consejero delegado de Saudi Aramco, Amin H. Nasser, habla en una rueda de prensa en Dhahran, Arabia Saudita. 3 de noviembre de 2019. REUTERS/Hamad I Mohammed

Según detalló, el mercado pierde actualmente cerca de 100 millones de barriles de crudo por semana como consecuencia de las restricciones sobre Ormuz, paso marítimo clave para el transporte de hidrocarburos.

El tránsito de buques por Ormuz cayó de 70 barcos diarios a menos de cinco

El deterioro de la actividad en el estrecho aparece como uno de los indicadores más sensibles. Nasser aseguró que actualmente atraviesan la zona entre 2 y 5 buques diarios, cuando antes del conflicto bélico circulaban alrededor de 70 embarcaciones por día.

La caída del tráfico marítimo tensionó los precios de la energía y volvió a instalar preocupaciones sobre inflación, costos logísticos y abastecimiento de combustibles en distintos mercados. “Incluso si el estrecho reabriera hoy, el mercado necesitaría meses para volver a equilibrarse”, sostuvo el ejecutivo saudí.

Estrecho de Ormuz 4 La producción de petróleo tardará meses en volver a niveles previos al conflicto de Medio Oriente.

El Estrecho de Ormuz concentra normalmente cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas. Por eso, cualquier alteración en esa vía impacta de manera directa sobre el comercio energético internacional.

Arabia Saudita busca sostener exportaciones por el Mar Rojo

Ante las limitaciones en el Golfo Pérsico, Aramco reconfiguró parte de su esquema logístico para mantener exportaciones a través del oleoducto Este-Oeste, que conecta los yacimientos saudíes con el puerto de Yanbu, sobre el Mar Rojo.

La compañía logra sostener entre el 60% y el 70% de sus envíos de crudo mediante esa infraestructura, considerada estratégica dentro del sistema energético saudí, según informó la citada agencia internacional.

tag:reuters.com,2025:newsml_KBN3FY12K Movimientos desde Medio Oriente: ¿Aramco apunta a Vaca Muerta? (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Además, Nasser indicó que la empresa evalúa ampliar la capacidad exportadora de Yanbu, actualmente cercana a los 5 millones de barriles diarios. Desde allí, se despachan principalmente variedades Arab Light y Arab Extra Light.

En paralelo, Aramco incrementó las exportaciones de refinados desde terminales occidentales separadas, con volúmenes que rondan los 900.000 barriles diarios.

Qué pasa con las refinerías saudíes afectadas por el conflicto en Medio Oriente

Durante la conferencia con analistas, el CEO de Aramco también se refirió al estado operativo de las instalaciones afectadas por el conflicto regional.

La refinería SAMREF funciona normalmente, mientras que SATORP, la sociedad entre Aramco y TotalEnergies, mantiene operaciones parciales mientras avanzan tareas de recuperación.

En tanto, la refinería Ras Tanura retomó actividades, aunque algunas unidades continúan bajo mantenimiento programado.

Pese a la tensión del mercado, Nasser consideró que la demanda mundial de petróleo sigue firme y atribuyó la caída del consumo a restricciones de oferta y logística. “No lo llamaría destrucción de la demanda. Lo llamaría racionamiento de la misma”, afirmó.

Finalmente, el ejecutivo aseguró que Arabia Saudita mantiene capacidad disponible para incrementar rápidamente su producción. Según explicó, Aramco podría alcanzar su capacidad máxima sostenible de 12 millones de barriles diarios en menos de tres semanas si el mercado así lo requiere.