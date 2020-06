Petroleros firma un nuevo acuerdo salarial por tres meses

Los sindicatos petroleros arribaron a un acuerdo con las cámaras empresarias para el personal en stand by de Vaca Muerta. Los trabajadores de base que lidera Guillermo Pereyra tendrán un tope de $60 mil, que afectaría a algunos sueldos de la actividad, y los jerárquicos de Manuel Arévalo aceptaron el 60% del neto percibido en febrero. Este esquema abarcará los meses de junio, julio y agosto.

"Se repite el acuerdo anterior -describió Pereyra-: los que no están con tareas asignadas percibirán el básico, la zona y el adicional por turno, más una vianda de ayuda alimentaria. El ingreso de cada compañero no puede ser menor al 60% de lo percibido en el mes de febrero del corriente año y no puede ser mayor a 60 mil pesos por cada trabajador".

"Los compañeros que están en sus casas sin tareas y sean convocados a trabajar parcialmente durante el mes calendario, ya sea una semana o dos, percibirán el salario normal por el tiempo trabajado y más el parcial del tiempo que estuvieron sin tareas", explicó Guillermo Pereyra, secretario general del gremio de base, en un comunicado a los afiliados a través de Whatsapp.

El sindicalista informó que los afiliados seguirán aportando tanto a la organización gremial como a la mutual, lo mismo que las empresas. "Esto hay que hacerlo porque si no se derrumban los servicios que se dan tanto en farmacias y asistencia médica para el grupo familiar. Ya tuvimos la experiencia en estos dos meses donde se nos cayó la recaudación en más de 150 millones de pesos", explicó Pereyra.

"Hay una profunda crisis económica y sanitaria. Para sostener el puesto de trabajo, evitando los despidos y seguir gozando de asistencia médica y farmacéutica, tenemos que hacer un esfuerzo todos dentro del marco legal como es el artículo 232 bis de la Ley 27.044. Y esperar que no avance esta pandemia y podemos reactivar la economía", señaló.

Arévalo del sindicato de jerárquicos indicó a +e que este acuerdos e trata de "una garantía del 60% del sueldo neto de febrero para todos los compañeros que están sin actividad". En el contacto con este medio, el dirigente dijo que se replica el mismo acuerdo de abril y mayo, por lo que para este universo de trabajadores será un acta para los sueldos de junio y julio.

"Uno no quiere que ningún compañero quede afuera y por eso hacemos uso del decreto del gobierno nacional (que prohíbe los despidos en el contexto de la crisis sanitaria). La situación es gravísima en todo el mundo, si bien estamos esperanzados de que salga la vacuna, que es la única solución para volver a la normalidad, eso hoy no lo pueden decir ni los lideres mundiales ni los científicos. Se intenta cuidar y salvar vidas", expresó Arévalo.

Más al sur, los gremios de Chubut firmaron por dos meses la extensión del acuerdo previo. Esto quiere decir: un 60% del neto, tal como fue percibido en el mes de febrero. El de base que administra Jorge Ávila y el de jerárquicos a cargo de José Llugdar (que tiene influencia también en Santa Cruz en ese universo de petroleros) sellaron con las cámaras empresariales esta tarde el acta. Incluso esperan tener menos trabajadores fuera de los yacimientos con la vuelta de algunos equipos de torre para la producción convencional.

