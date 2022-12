El objetivo de encontrar nuevos yacimientos

Vaca Muerta se lleva todas las miradas . El potencial del no convencional ha desplazado a la Cuenca del Golfo San Jorge y las empresas migran sus inversiones hacia la Cuenca Neuquina. Es por eso que el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut consideró que deben buscar nuevos yacimientos para mantener la actividad .

En diálogo con La Petrolera, el dirigente gremial manifestó que el offshore puede ser una posibilidad. “Hay que buscar los mecanismos que le permitan a Comodoro y a la Cuenca la posibilidad de crecer porque todos dependemos de la industria”, destacó y advirtió: “Acá se termina el petróleo y la vamos a pasar mal”.

En este sentido, Ávila pidió defender la Cuenca para generar oportunidades de trabajo. “No podemos descuidar la Cuenca, tenemos que respetarnos. La Cuenca de Chubut y Santa Cruz es única y la tenemos que cuidar entre todos. El enfrentamiento no es el camino entre trabajadores. El camino es buscar una salida que nos dé la posibilidad de salir hacia adelante”, consideró.

El pedido del gremio petrolero se basa en la situación en las que están las pymes de la región. Las empresas comienzan a migrar sus equipos hacia Vaca Muerta en busca de rentabilidad. “Uno empieza a mirar cuántas empresas de servicios dejaron Comodoro Rivadavia y se fueron a Neuquén ¿Cuántas empresas nuevas que dicen que se están por fundir y terminan en Neuquén?”, se preguntó Ávila.

Jorge Ávila 20200526.jpg El secretario general de los petroleros privados de Chubut, Jorge Ávila, junto a su par de los jerárquicos, José Llugdar.

“Nos dejan camiones que no andan e instalan bases importantes en otra parte. No estamos en contra de eso, pero le decimos que no se olviden que Comodoro también existe”, aseveró.

“Todas las operadoras están bien y no puede ser que se comiencen a fundir las pymes de la región. Nosotros vamos a defender a las pymes porque es el empleo que mueve a Comodoro Rivadavia. Nosotros tenemos los mismos intereses que las pymes que es defender el empleo. Si yo quiero defender el empleo, tengo que defender a las pymes”, destacó.

“Cuando se habla de actividad, hay que entender que el fuerte del trabajo son las pymes de la región. El sindicato va hacer todo lo posible por mantener los puestos laborales. Las empresas de servicios se funden acá, pero dan trabajo en Neuquén. Uno se pregunta ¿se están fundiendo o se están yendo a otro lugar porque ya no es negocio estar acá? Nosotros no podemos permitir que eso suceda”, afirmó el dirigente gremial.