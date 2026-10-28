WEG Argentina presenta en AOG Patagonia 2026 motores de imanes permanentes para Vaca Muerta

En el marco de Argentina Oil and Gas ( AOG ) Patagonia 2026 , Mauricio Borghi , gerente comercial de WEG Argentina , detalló la propuesta que la compañía lleva a la exposición y explicó por qué la cercanía con el cliente define su estrategia en el sector del petróleo y el gas.

WEG es una empresa multinacional con 65 años de historia . Cumple 30 años de trabajo en Argentina y abrió su oficina comercial en la ciudad de Neuquén . Desde allí ofrece un paquete de soluciones para el mercado de Oil and Gas .

El foco de la compañía está en el motor eléctrico, núcleo de su negocio. Sin embargo, Borghi, en diálogo con +e, aclaró que la oferta abarca “soluciones de principio a fin” vinculadas con la eficiencia operacional y la eficiencia energética en la industria.

Para la empresa, participar de la exposición es “fundamental”. Según explicó el ejecutivo, en el predio conviven fabricantes y clientes que utilizan los productos de WEG. Por eso, la presencia en la muestra cumple dos objetivos: respaldar a esos usuarios y reforzar la imagen de marca en el segmento.

Motores de alto rendimiento con imanes permanentes

Entre las novedades, WEG exhibe nuevas tecnologías que, según Borghi, “vienen a revolucionar” el segmento. Se trata de los motores de alto rendimiento con imanes permanentes.

El desarrollo tiene un rasgo distintivo: WEG lo realizó exclusivamente con empresas petroleras de Argentina. Para el gerente comercial, ese trabajo conjunto refleja “el potencial y la cercanía” de la compañía para ofrecer soluciones “en el punto de donde se necesita”.

El diferencial: estar al lado del cliente

Consultado por el principal diferencial de WEG, Borghi respondió que el punto estratégico es “estar al lado del cliente, al lado de la necesidad del usuario”.

La oficina de Neuquén concentra personal comercial y técnico, además de un equipo de campo. Este último no se limita a la venta: también participa del desarrollo. Junto con petroleras y empresas de servicios, busca la mejor configuración posible, pensando “no en el hoy, sino en el futuro, en el mañana”.

En esa mirada de largo plazo, Borghi destacó la electroconversión y el motor eléctrico como eje del cambio productivo. La compañía asume así un rol de acompañante en el desarrollo de Vaca Muerta.