Vaca Muerta Insights 2026 en VIVO: las principales voces de la industria energética debaten en Neuquén
Neuquén es este martes el escenario de uno de los encuentros más importantes para la industria energética. Desde temprano, ejecutivos de las principales operadoras, autoridades nacionales y provinciales, economistas y empresas de servicios participan de Vaca Muerta Insights 2026, el evento que pone en discusión el presente y el futuro del desarrollo del shale.
Organizado por LM Neuquén, Más Energía y Econojournal, el encuentro reúne a referentes del sector en un momento de gran expansión de la actividad en la cuenca neuquina. Con producción en niveles récord y exportaciones en crecimiento, el avance de Vaca Muerta se consolidó como uno de los principales motores de la economía del país.
En esta nota
Se está leyendo
Las más leídas
Te puede interesar