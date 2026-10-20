Franco Andreani, titular de Socotherm: "Vaca Muerta es un campo de acción para crear tecnología"

La Exposición Argentina Oil & Gas Patagonia volvió a ratificar el peso estratégico de la industria hidrocarburífera neuquina . En este escenario, la empresa Socotherm expuso sus principales desarrollos enfocados en el transporte seguro de hidrocarburos.

El presidente de la compañía, Franco Andreani , explicó el rol fundamental que cumple la región en la ingeniería de vanguardia. La firma diseña soluciones para la conducción de fluidos, tanto de gas como de petróleo, que luego son exportadas a distintos continentes.

"Para nosotros, Vaca Muerta es un campo de acción para desarrollar nuevos productos que después el mercado mundial los adopta", aseguró Andreani. La firma nació en Neuquén y mantiene su compromiso con el entramado productivo local.

Innovación en Vaca Muerta para el mundo

Las exigencias subterráneas del shale obligan a crear respuestas técnicas singulares. Según Andreani, las formaciones neuquinas presentan factores combinados de erosión, corrosión y temperatura que no se observan con frecuencia en otras latitudes.

Estas condiciones extremas permiten validar, certificar y calificar tecnologías de punta sobre el terreno. Al optimizar los materiales, las operadoras consiguen una baja de costos operativos sustancial en sus áreas de concesión.

El diferencial de los productos de Socotherm radica en su prolongada vida útil. La meta corporativa apunta a que los materiales resistan por encima de la durabilidad estándar que demanda un pozo en explotación comercial.

En ese sentido, Andreani recogió las palabras del mandatario provincial respecto a la transición productiva: "Hoy escuchamos al gobernador hablar del pos-Vaca Muerta que tiene que haber riego. Los tubos tienen que durar más allá de la vida útil del yacimiento porque tendrían que servir para riego".

Al ofrecer mayores prestaciones, el sistema demanda menor cantidad de instalaciones en superficie. También disminuye drásticamente las tareas de mantenimiento, permitiendo una mayor rentabilidad global para los proyectos energéticos.

El directivo también analizó las perspectivas de la cuenca durante los próximos años. Remarcó que el no convencional argentino apenas ha comenzado su recorrido histórico y productivo.

"Piensen que en Vaca Muerta estamos desarrollando alrededor de un 10 o 15 por ciento", detalló Andreani. La meta para las siguientes dos décadas consiste en alcanzar un aprovechamiento cercano al 80 por ciento de los recursos.

Bajo esa premisa, el directivo consideró que la feria petrolera continuará multiplicando su concurrencia. La provincia requerirá espacios más amplios para albergar a comitivas internacionales atraídas por la escala del shale criollo.