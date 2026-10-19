Encuentro de los CEOs: ¿Qué piensan los líderes de Vaca Muerta?

El Espacio DUAM, de Neuquén, recibe la AOG Patagonia 2026 del 19 al 22 de octubre.

La AOG Patagonia 2026 abre sus puertas hoy, lunes 19 de octubre, en el Espacio DUAM, de Neuquén , y se extiende hasta el jueves 22. Entre sus propuestas principales, el Encuentro con los CEOs ocupa un lugar central. Los organizadores lo incluyeron entre las actividades destacadas de la edición, junto con la 4° Jornada de Seguridad de Procesos y la décima edición de Jóvenes Oil & Gas. Las tardes del martes 20, miércoles 21 y jueves 22 reúnen a ejecutivos de operadoras, empresas de servicios, transporte, ingeniería e instituciones del sector.

El contexto acompaña. La edición 2026 tiene el 100% de los espacios de exhibición comercializados sobre una superficie de 17.000 metros cuadrados, con más de 400 marcas expositoras, cuatro auditorios y una Plaza de Máquinas ampliada. Los organizadores esperan más de 17.000 visitantes.

La comparación con la edición anterior muestra el salto. La muestra de 2024 también ocupó el 100% de los metros disponibles y reunió a 257 expositores y más de 11.500 visitantes. La exposición la organiza el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la realiza Messe Frankfurt Argentina.

La agenda incluye otras actividades. Además del encuentro de CEOs, hay una Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas y conferencias de expositores, donde representantes de toda la cadena productiva presentan novedades en productos y servicios.

Vaca Muerta, el telón de fondo

El Encuentro con los CEOs se desarrolla en pleno auge de Vaca Muerta. En julio, la producción nacional de petróleo alcanzó un récord de 916,2 mil barriles diarios, un 17,2% más que en julio de 2025. Vaca Muerta aportó 643,1 mil barriles diarios, con un crecimiento interanual del 26,4%.

En gas, la producción nacional llegó en julio a 158,8 millones de metros cúbicos diarios, y Vaca Muerta aportó 96,5 millones, un 5,9% más que un año antes.

El peso de la formación es cada vez mayor. Según el Informe de Tendencias Energéticas del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, Vaca Muerta concentra el 70% de la producción nacional de petróleo y el 61% de la de gas. El mismo informe señala que YPF concentra aproximadamente la mitad de la producción de la formación.

EL Encuentro con los CEOs ocupa las tardes del martes 20, miércoles 21 y jueves 22.

Agenda completa del Encuentro con los CEOs

Martes 20: arranque con Chevron, TotalEnergies, PAE e YPF

A las 17:30 abren Ana Simonato, Country Manager de Chevron Argentina, y Sergio Mengoni, Director General de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies Argentina. A las 17:55 sigue Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy (PAE). A las 18:20 cierra Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Miércoles 21: la jornada más extensa

El miércoles concentra la mayor cantidad de oradores, en cuatro bloques:

17:30: Adrián Martínez , Director General Argentina de Calfrac WS ; Héctor Gutiérrez , Vice President de Halliburton Argentina ; Patricio Whitney , Managing Director de SLB para Argentina, Bolivia y Chile; y Andrea Previtali , presidente de Tenaris Cono Sur .

, Director General Argentina de ; , Vice President de ; , Managing Director de para Argentina, Bolivia y Chile; y , presidente de . 18:05: Ricardo Markous , CEO de Tecpetrol , y Julián Escuder , Country Manager de Pluspetrol Argentina .

, , y , . 18:30: Horacio Pizarro , CEO de TGN ; Oscar Sardi , CEO de TGS [confirmar]; y Ricardo Hösel , CEO de Oldelval .

, ; , [confirmar]; y , . 19:05: Adolfo Storni, gerente general de CAPEX, y Horacio Bustillo, CEO de PECOM.

Jueves 22: ingeniería, construcción e instituciones

La última jornada tiene dos bloques:

17:30: Diego Manfio , VP Ejecutivo de Ingeniería SIMA , y Alejo Calcagno , President South Region de Techint E&C .

, , y , . 17:55: Mauricio Uribe, presidente de FECENE; Daniel Horacio González, vicepresidente del Centro Pyme Adeneu de Neuquén; y Leonardo J. Brkusic, director ejecutivo de GAPP.

Toda la cadena en una misma agenda

La grilla de tres jornadas cubre a las operadoras, las compañías de servicios, las empresas de transporte, las firmas de ingeniería y construcción, y las entidades pyme y gremiales de la región. La AOG Patagonia 2026 convoca a los máximos tomadores de decisiones, figuras clave y líderes de la política, la economía y el sector energético.