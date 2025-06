Alemania, Japón y Corea negocian por el GNL que quedará libre tras los contratos de YPF

Durante el evento “Encuentro de Energía y Producción” celebrado en Bariloche, Marín explicó que si bien gran parte de la producción de los proyectos Argentina LNG 2 y 3 estará asegurada mediante contratos de largo plazo con compañías internacionales (off-takers), habrá un segmento más reducido del volumen total que podrá comercializarse de forma abierta en el mercado internacional.

Qué significa el "volumen libre"

Los contratos tipo take or pay —que garantizan la compra de gas aun si no se consume— permiten una planificación financiera sólida. Pero no todo el GNL estará comprometido por esa vía. Un porcentaje menor quedará fuera de esos acuerdos estructurados. Es allí donde entran en juego los compradores spot o con contratos flexibles.

“Nos queda un volumen pequeño para vender y tenemos un buque de ventas y una red global”, explicó el pope de la empresa de mayoría estatal.

“Tenemos Alemania, tenemos Japón, tenemos Corea. La verdad, muchos países que compran GNL. No vemos que eso vaya a ser un cuello de botella”, agregó.

Este volumen "libre" será clave para captar precios más altos en momentos de demanda pico, lo que puede aportar rentabilidad adicional al proyecto y flexibilidad para YPF.

horacio marin argentina texas summit

Alta demanda global por GNL argentino

La guerra en Ucrania disparó el interés de Europa para no depender de Rusia, mientras que Asia se proyecta como el gran centro de consumo del mundo.

Alemania está en plena transición energética tras cortar sus vínculos con el gas ruso, y busca acuerdos seguros con nuevos productores. Japón y Corea del Sur, por su parte, son dos de los mayores importadores de GNL del mundo.

El gas argentino buscará aprovechar esta coyuntura para posicionarse como un nuevo jugador relevante, sobre todo considerando que su proyecto cuenta con barcos provistos por Golar, infraestructura en marcha y un esquema de financiamiento respaldado por garantías de exportación.

Contratos firmes y márgenes flexibles

El esquema diseñado por YPF prevé que los proyectos Argentina LNG 2 y 3 estén respaldados por acuerdos con grandes compañías energéticas globales. En el caso de Argentina LNG 3, por ejemplo, ENI será uno de los compradores principales, y se espera que una parte del gas vaya a Europa.

Los contratos firmes permitirán avanzar con obras e inversiones sin depender completamente del mercado spot, pero al dejar un pequeño porcentaje abierto a la comercialización libre, YPF se garantiza agilidad operativa y posibilidades de aprovechar oportunidades comerciales.

“El proyecto no será complicado por la calidad de los off-takers”, explicó Marín. “Y con la calidad de las compañías que estamos negociando, creemos que lo vamos a lograr sin mayores obstáculos”, ponderó el CEO y presidente de YPF.