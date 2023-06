Productores en pie de guerra contra las tarifas de Edersa

¿La movilización es exlusivamente por este tema?

Si. Es enorme la deficiencia que tiene esta Edersa. Con los millones de dinero que debe a Cammesa, encima consigue un beneficio de 96 cuotas con la quita de interés y a los usuarios y a los productores les sigue cobrando y mucho. Este año se ha tenido en el costo de la energía un aumento de un 667% y las subas que están queriendo aplicar son una locura, están superando ampliamente la inflación.

La idea es que la Federación y las cámaras se movilicen, y vayamos todos a presentar una documentación en la cual se plantea el pensamiento de todas las cámaras y de todos los productores y de la actividad en general.

No podemos seguir con estos aumentos que se están dando. Es una locura dado que no están dentro del parámetro normal y además, una empresa que realmente ha sido ineficiente en los últimos años, que no ha dado un servicio como corresponde. Le asegura la energía estable a la ciudad para que no se te queme un televisor, pero no así con las chacras. Los motores eléctricos sufren la variación de tensión, así que no hemos tenido beneficio más que solamente rezongar y pelear con esta empresa.

¿De qué porcentajes son los aumentos?

El valor de la energía tiene un precio que está determinado por el valor en que la vende Cammesa, eso es una realidad. Estamos viendo aumentos altísimos, que están en más de un 167% en lo que va del año.

Afectan a todos los usuarios. Es una locura. Es algo que no coincide con la realidad del país y además, es una de las provincias más caras en relación al costo energético.

Hay dos situaciones por plantear: una es que no se aplique el aumento, rechazamos el aumento y la segunda es pedir que se consiga el riego agrícola. No se puede progresar con el tema de tecnificación, con el riego por aspersión, que eso es lo que hoy nos complica muchísimo con las heladas, necesitamos motores eléctricos y se necesita tener energía.

Hay muchos temas…

Si, tal cual. Hay dos cosas fundamentales: ni las tomas, ni los proyectos que se generen para adelante por parte de la provincia, en el tema energía, los tiene que afrontar el usuario. Si la provincia quiere hacer sociales o quiere hacer algún emprendimiento, lo tiene que generar la provincia, no los usuarios pagando por esta pérdida de energía.

Entonces, son esos puntos los cuales hoy discutimos en la Comisión de la federación y venimos discutiendo desde hace mucho tiempo y no hemos logrado que se tome la atención que corresponde. Por eso mismo es la medida del miércoles. Todo el que se vea afectado en esto estará invitado a participar del reclamo y que se vea que no se puede seguir así.