Sureda: "El Estado quiere a YPF como jefe de la producción"

La frase es de José Luis Sureda, ex secretario de Hidrocarburos de la Nación, quien opinó sobre el actual contexto de la industria petrolera en el país.

En una videoconferencia organizada por el sitio EnergyForum, el especialista afirmó que la empresa, "al final del día no está preparada para este rol", porque no deja de ser una compañía controlada por el Estado argentino.

"Si se profundiza esta suerte de intervención jurídica, se trata de señales que son muy preocupantes y difíciles de entender en el sector energético. Y esto es muy preocupante, no tiene que ver con la crisis, sino con una forma y una mirada del ejercicio del poder que no alienta el desarrollo de inversiones", opinó Sureda.

Consideró que, actualmente, "no estamos haciendo nada como país, y como gestión (en el sector energético); no estoy haciendo un comentario político, por favor, no me interesa la política, lo único que me interesa es cómo le va al país".

"En este sentido, vemos que tenemos un Estado que busca una nueva autoridad en la industria consolidando a YPF como el jefe de la producción en Argentina", afirmó.

Acerca del corto plazo de Vaca Muerta, analizó que "el mercado no nos va a ayudar" en la actual coyuntura de precios, en un contexto en el que, en el segmento del crudo, el shale oil argentino es "en rigor, varios tipos de petróleo diferentes".

En consecuencia, si hay chances de exportar, "se aplican descuentos", en función de las capacidades de refinación de los mercados de destino, "que tienen que ver con la calidad del petróleo y el almacenamiento", lo que configuraría una quita sobre el precio de venta.

Acerca del impacto del barril criollo, la decisión del gobierno nacional de aplicar una cotización, en la actualidad, por encima del precio internacional, Sureda dijo que tiene "una visión con mucha preocupación del futuro de corto plazo: el petróleo a 45 le da confort a las provincias, pero no veo por qué había que contaminar a la industria".

"Es un problema fiscal", consideró Sureda, quien agregó que debiera solucionarse "con mecanismos de promoción de inversiones: no es positivo sino que es negativo; garantiza que papá Estado esté siempre metiéndose en los precios".

LEÉ MÁS

Sureda: "Que los enemigos de Vaca Muerta no estén en casa"