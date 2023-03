Rucci: "en paritarias no vamos a dar ni un paso hacia atrás"

En una multitudinaria asamblea en Añelo, el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa dio una muestra de su poder y su titular, Marcelo Rucci, advirtió que no permitirá que se avance en contra de los salarios de los trabajadores en las próximas negociaciones paritarias para el periodo 2023/2024 .

Sobre las paritarias 2023/2024, Rucci criticó que las cámaras empresariales intentan poner un tope para los salarios. “Sabemos que el último IPC dio 6.6% y nos quieren poner un tope, que se pongan ellos mismo el tope porque los trabajadores petroleros no tenemos tope”, cuestionó.

“Esto que es Vaca Muerta lo hicimos nosotros con muchísimo esfuerzo a pesar del ida y vuelta que siempre tuvimos en las discusiones. No vamos a dar un paso atrás ni para tomar carrera, siempre vamos a ir para adelante porque los trabajadores se lo merecen”, aseguró y subrayó que la nueva paritaria tendrá los mismos tintes que tuvieron las negociaciones 2022/2023. “No vamos a ir por lo que nos impongan, vamos a ir por lo que consideremos justo”, adelantó.

asamblea Añelo Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa.jpeg

“No vamos a permitir que no vengan a poner la pata arriba de la cabeza de los trabajadores, porque el esfuerzo ya lo hicimos y lo padecimos. Ahora es momento de reivindicaciones. Nosotros estuvimos en los peores momentos y tenemos que decidir por nosotros y no desde un piso 30 en Buenos Aires”, cuestionó.

Rucci también recordó el pedido para que el 70% de la mano de obra en Vaca Muerta sea para los ciudadanos neuquinos y aseveró que esa iniciativa se les planteará a las cámaras empresariales. “Leemos todos los días que han multiplicado la producción y que Vaca Muerta está en pleno auge. Nosotros queremos verlo reflejado en trabajadores dignos y no con planes sociales como los tienen de rehenes en algunos lados”, aseguró.

Asimismo, el titular de petroleros de base instó a generar más puestos de trabajo, generar más posibilidades para las mujeres y evitar que decaiga la actividad convencional. “Sabemos que en algunos lugares han abandonado lo que es convencional. No se lo vamos a permitir. No vamos a dejar que dejen un pueblo arrasado. Quieren que Vaca Muerta sea una realidad, que no se olviden de los otros compañeros”, consideró.