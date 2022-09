El 40% de los residenciales neuquinos perdería el subsidio

Ese 42% se explica en base que los usuarios que se inscribieron tienen ingresos superiores a lo que ha considerado el Estado nacional o directamente no completaron el registro . En este último caso, no están catalogados como usuarios que tengan condiciones para mantener el subsidio, con lo cual lo perderían . Esto rige a partir de los consumos desde el 1 de septiembre , fecha en la cual EPEN facturará en octubre y llegará en las facturas de noviembre.

“Hemos hablado con las autoridades nacionales en varias reuniones y como el registro sigue abierto de forma permanente, estamos intensificando la campaña de difusión y haciendo un nuevo corte el 30 de septiembre, para lograr y ver en qué medida una mayor cantidad de usuarios del EPEN de toda la provincia tenga acceso a la inscripción en el registro y mantengan el subsidio, y a partir de allí hacer la facturación”, sostuvo Zambon.

“En particular estamos esperando un nuevo cruce de las bases de datos donde nos indiquen quienes se han inscripto y quienes no por localidad, para poder trabajarlo en forma sectorizada. La idea es trabajarlo con los medios de difusión y también que podamos disponer no solamente desde el EPEN sino también desde Municipios y Comisiones de fomento de algún espacio para que los vecinos de cada localidad y cada paraje puedan acceder a una computadora o dispositivo digital y hacer la inscripción”, aseveró.

Hay que recordar que la inscripción es una declaración jurada, personal, y cada persona deberá completarlo con el DNI, datos de las facturas del servicio- tanto de gas natural como de energía eléctrica- correo electrónico – número de CUIL y el de los convivientes si hubiera.

Desde EPEN solicitaron a las personas que todavía no se inscribieron que ingresen al sitio web www.argentina.gob.ar/subsidios y complete el formulario, con una casilla de correo donde recibirá la notificación de cómo quedó encuadrado en forma provisoria hasta tanto se corroboren los datos.