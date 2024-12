San Juan busca ser el líder de la generación de energía solar

San Juan avanza en su transformación energética . El lunes pasado se realizó la apertura de sobre de las licitaciones de la ampliación de las Estaciones Transformadoras Solar Ullum (ETSU) y Albardón/Chimbas y la construcción de una Línea de Alta Tensión (LAT) doble terna de 132 kV para conectar la ETSU con la ET Albardón/Chimbas.

En este contexto, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) adquirió dos transformadores de potencia de 100 MVA cada uno para la ETSU. Las obras aumentarán la capacidad operativa de 200 MVA a 400 MVA.

Qué implica la obra

La contratación de las obras objetos de la licitación, comprende el diseño, ingeniería básica y de detalle de la ampliación de la ETSU operada y mantenida por EPSE (construcción y equipamiento de 2 campos de línea con sus protecciones y comunicaciones, construcción de 2 campos de trasformadores y sus protecciones eléctricas, construcción de un nuevo edificio de celdas de 33kV contiguo al existente y provisión de las celdas de 33kV con sus protecciones), de la Línea de Alta Tensión (LAT) en 132 kV, doble terna de aproximadamente 18 km que vinculará la mencionada ET con la ET Albardón/Chimbas (con conductor ACSR 435/55 mm2, cable de guardia OPGW, estructuras de hormigón y torres metálicas de acuerdo a la zona de implantación), y de la adecuación de la ET Albardón/Chimbas operada y mantenida por Naturgy San Juan (construcción y equipamiento de 2 campos de Línea con sus respectivas protecciones).

Junto a las autoridades del EPSE, llevamos adelante la apertura de sobres de licitación para ampliar y modernizar las estaciones transformadoras solares de Ullum y Albardón/Chimbas, y para el tendido eléctrico que las conectará. Este proyecto permitirá duplicar la capacidad de… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) December 16, 2024

El futuro de San Juan

El acto fue presidido por el mandatario Marcelo Orrego y estuvieron presentes el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; Mayor de Gobierno, Mayra Eugenia Mancini; el presidente de EPSE, Lucas Estrada; y el presidente de EPRE, Oscar Trad.

En este marco, el gobernador sanjuanino sostuvo: “Es un día importante porque seguimos apostando a liderar en la producción de energía fotovoltaica y a ampliar la red, pensando no solo en el presente, sino también en el futuro de San Juan”.

En tanto, el presidente de EPSE subrayó: “Esta licitación comprende una línea de 132 kV que conecta las estaciones transformadoras ET Solar Ullum y Albardón-Chimbas, facilitando la evacuación de potencia de dos parques solares, que aportarán 180 MW adicionales al sistema provincial y nacional”.

“La obra fortalecerá el sistema interconectado, mejorando su seguridad y consolidando a San Juan como líder en energía solar fotovoltaica en Argentina. Además, genera empleo y bienestar para los sanjuaninos, promoviendo energía limpia y renovable”, aseveró.