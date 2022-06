Las energías renovables piden más redes eléctricas

Nicolás Pérez, consultor de Grupo Mercados Energéticos Consultores, presentó los detalles y principales conclusiones del informe técnico que analiza la situación actual del sistema interconectado argentino para la entrada en servicio de generación renovable adicional y la prioridad de obras de ampliación de transporte, tanto de 500 kV como ampliaciones “intermedias y menores”, asociadas a modificación de equipamiento de menor costo, además del análisis económico correspondiente.

La industria considera que es necesario avanzar urgente en la ampliación del sistema de transmisión de energía para aprovechar la capacidad de las renovables. “Si no se hacen las inversiones de capacidad de despacho, transformación y transmisión, es muy difícil cumplir con la Ley N° 27191”, advirtió Bernardo Andrews, presidente de la Cámara Eólica Argentina (CEA).

En esta línea, valoró que las cámaras trabajen en conjunto en soluciones para cubrir los cuellos de botella. “Hoy vemos claramente que el cuello de botella está representado por la capacidad de transmisión. Podemos decir que en 2022 podemos construir y tener certezas como inversores, y para nuestros clientes de la evacuación de esa energía en algunos nodos del país. Podría ser desde una visión estática, pero no olvidemos que más allá de las crisis de nuestro país, el sistema eléctrico sigue creciendo. Por lo tanto, ese porcentaje tiene que ser alcanzado en esa dinámica”, subrayó.

“Si somos optimistas en que el sistema va a crecer y va a demandar más energía, veo que tenemos que trabajar conjuntamente. Compartir esfuerzos es un deber y no nos podemos quitar ese objetivo”, agregó.

Bernardo Andrews.jpg

Mientras que Fernando Antognazza, gerente general de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA), aseguró que para llegar al objetivo del 20% del cubrimiento renovable del total del consumo de energía eléctrica, previsto en la ley, se necesitan instalar 2600 MW renovables. “Pero es evidente que, sin la construcción de líneas, es imposible con la situación actual de la infraestructura de transporte”, destacó.

“Sin la construcción de líneas eso es imposible en la situación actual de la infraestructura de transporte. Tenemos que ir viendo cómo vamos a cubrir esa demanda que cada vez será más grande y más exigente”, agregó.

“Es fundamental analizar estas necesidades de infraestructura de transporte y las señales para la inversión en generación eléctrica que resultan esenciales. Y para eso se necesita establecer prioridades en base al mejor aprovechamiento del recurso y el factor de utilización de las líneas. Hay que revisar la regulación vigente y ajustarla a las nuevas necesidades”, subrayó.

Por otro lado, Jorge Lemos, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), planteó que se debería revisar la normativa para que posibilite hacer los contratos con la inclusión del transporte. “Si hay un recurso económico que al país le conviene su explotación y se necesita sumar kilómetros de redes, bienvenido sea. Por lo que la Resolución SE 370/2022 nos parece un buen primer paso para ello y deberíamos aprovecharla”, afirmó.

En tanto que Bruno Brunetti, vicepresidente de la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA), coincidió con la propuesta y reconoció que “lo ideal es tratar de pensar en un círculo virtuoso, donde la expansión del sistema, la incorporación de tecnologías actuales y a futuro, y los costos decrecientes no sean ideas antagónicas”.

bruno brunetti.jpg

> Minería: la oportunidad que se les abre a las renovables

El presidente de la Cámara Eólica Argentina (CEA), Bernardo Andrews, instó a que, en el mediano plazo, Argentina pueda sustituir los hidrocarburos por energías renovables.

“Yo creo que no hay antagonismo con el gas o el segmento térmico. La inversión renovable incremental va a permitir que se liberen moléculas para que se incremente el saldo exportable en Argentina. Es una necesidad inminente y creo que esos porcentajes se pueden cumplir si vemos esas bondades que en el mediano y corto plazo nos muestran, pero además si somos conscientes de que no podemos ignorar la dinámica de nuestra demanda. Nosotros no existimos si no está nuestra demanda”, subrayó.

En este sentido, Andrews manifestó que se debe apuntar a complementarse en otras industrias. “La minería tiene una decisión tomada de qué va a tratar de producir de manera sustentable. Esto quiere decir que van a necesitar cada vez más energía renovable y nosotros tenemos que aumentar el impacto en nuestra matriz. Tenemos que hacerlo de forma creativa, si no, estas inversiones no van a ocurrir”, consideró, y advirtió: “Si no tenemos una solución para estos clientes industriales, no van a poder desarrollarse”.

> Energy Week LATAM.: el rol de la tecnología

En el tercer panel de la Energy Week LATAM, “El gas y las energías renovables en América Latina: lograr el costo marginal cero de la energía”, se abordó el papel que desempeñan las tecnologías puente en la transformación del panorama energético. ¿Cuál es el rol que podría jugar el gas para conseguir el coste marginal cero, mediante la mezcla de tecnologías renovables y convencionales?

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía Argentina, consideró que no solo es importante tener la unificación en los sistemas sino también la legislación, para que todos los sistemas se puedan incorporar y trabajar en conjunto, para que posteriormente puedan adaptarse al nuevo sistema que se ha visualizado. “Aquí entramos en un tema delicado, que son los incentivos a energías renovables, muchas veces impactan de manera directa a la generación, pero se olvida una parte fundamental que es la infraestructura”, subrayó.

En tanto, Paulo Fernando Soares, director de Regiones Siemens Gamesa, destacó que se deben plantear los modelos de inversión para proyectos de energías renovables, ya que se requieren mayores conexiones entre los sistemas de generación y de transmisión. “Existen diferentes riesgos que se deben tomar en cuenta al momento de crear un proyecto de inversión en energía”, dijo.