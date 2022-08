Vaca Muerta: las pymes buscan expandirse en el eje de Rincón, Añelo y El Chañar

- ¿Cómo está funcionando la cámara?

La conformamos allá por 2019. Hicimos todos los trámites correspondientes, tiene personería jurídica; es una asociación de empresarios pymes locales que decidieron conformar la asociación para avanzar en un camino común. Estamos funcionando con 42 asociados y la idea es pregonar por el trabajo local.

Desde afuera quizá no se vea toda la actividad que hay en Rincón de Los Sauces. Aquí hay muchas personas que han decidido emprender, pymes que comenzaron siendo chicas y que hoy tienen una capacidad muy importante para dar apoyo a la industria.

Hay bastantes empresas preparadas, competitivas, y la realidad es que no se les tiene en cuenta porque no los ven, no los conocen, se prioriza a empresas de afuera. Hay una gran variedad de empresas que brindan muchos servicios.

WhatsApp Image 2022-08-17 at 11.11.39 PM (2).jpeg Fabiola Olave, apoderada de la Cámara de Servicios Petroleros de Rincón de los Sauces.

- La cámara comenzó sus actividades en Rincón. ¿Tienen planes de expansión a otras localidades?

Si, la cámara se origina en Rincón de los Sauces con la idea de expandirse, que es lo que estamos realizando ahora, a Añelo y San Patricio del Chañar. Nosotros vemos que son los tres pueblos centrales entre los que está la industria de Vaca Muerta.

Estamos a poco más de una hora de Añelo y estamos expandiéndonos a esta localidad porque hay muchas empresas de allá que nos están contactando.

En breve también estamos tratando de instalarnos en San Patricio, estamos manejando un plazo de uno o dos meses. La idea es hacerlo cuanto antes pero hay una gestión administrativa que hacer. Vamos a estar pronto en las dos localidades.

"Se tiene una visión que Rincón está lejos y que los trámites hay que centralizarlos, y nosotros vemos que las autoridades pueden bajar a las localidades". "Se tiene una visión que Rincón está lejos y que los trámites hay que centralizarlos, y nosotros vemos que las autoridades pueden bajar a las localidades".

- De las empresas que forman parte de la cámara, ¿cuántas han podido certificarse para el Compre Neuquino?

La mayoría están certificadas o en proceso. Se ha trabajado bastante para dar a conocer los procedimientos, hemos brindado herramientas y el apoyo para que avancen en la certificación.

- Según Anabel Idizarri, gerente del Centro Pyme-Adeneu, la idea es llevar las empresas certificadas de 125 a 1200. ¿Qué piensa de este objetivo?

La verdad es que estamos trabajando en la comunicación con el Centro Pyme. Es muy importante que ellos puedan difundir entre las empresas que ellos saben que existen en las localidades y que son competitivas, que vayan ellos mismos a las localidades para darles apoyo. Se tiene una visión que Rincón está lejos y que los trámites hay que centralizarlos, y nosotros vemos que las autoridades pueden bajar a las localidades a brindar información.

Creemos que quizá no hay que hacer hincapié en que las certificaciones crezcan en número, sino asegurarnos que las empresas que nacieron y se desarrollaron en los pueblos puedan avanzar en cuanto a los trámites.

No vemos hoy la necesidad de hacer crecer las certificaciones sino garantizar a las empresas que nacieron en suelo neuquino con mano de obra local y que pagan sus tributos, que esas pymes puedan desarrollarse y así proteger al empresariado local.

- Descentralizar parece la palabra clave...

Si, para nosotros ha sido una lucha tratar de cambiar el eje que tienen muchos organismos. Hay cuestiones en las que se debe hacer un trabajo de campo más allá de los escritorios. No es lógico que cientos de empresas de las tres localidades tengan que trasladarse todo el tiempo a las oficinas centrales cuando la realidad es que debe ser a la inversa, hay que tratar de proteger y hacer crecer a estas pymes.

- ¿Qué recepción tienen cuando plantean esos temas?

Supongo que lo están trabajando porque no hemos tenido recepción de estos temas. Nosotros estamos tratando de darnos a conocer, no bajamos los brazos y seguimos pregonando por este tema, que es lo que nos lleva al crecimiento de los pueblos y que sean parte del proyecto. Quizá hay que modificar algunos criterios para avanzar, que el eje de Vaca Muerta está fundamentalmente en tres pueblos y para que crezca, se le debe dar fuerza al empresariado local.

Como recomendación, les pediría trabajar en conjunto sobre este punto. Esto nos va ayudar a crecer como neuquinos. Está en manos de los gobiernos para que no haya un crecimiento desmedido y queden los pueblos perjudicados, en abandono, sin infraestructura. Creo que hay que rever las políticas y pensarlo desde otro punto de vista. Si se sabe administrar y controlar, es una oportunidad enorme para el crecimiento de la economía regional. De otro modo es posible que el crecimiento no se vea reflejado en la Provincia.

- Menciona el control, ¿en qué términos lo entiende?

Es importante que se haga un control medioambiental de verdad. Nosotros apoyamos el desarrollo de la industria, creo que los argentinos tenemos una esperanza en este proyecto. Pero para que avance sea beneficioso y no deje a los pueblos perjudicados con posterioridad, tiene que ser trabajado con control medioambiental.

Sin control, las economías alternativas se verán perjudicadas. Tiene que existir una política medioambiental donde se garantice a la población el cuidado porque, si bien son actividades muy fructíferas, mal manejadas pueden ser muy perjudiciales para los suelos y las aguas. Estamos 100% apostando al proyecto siempre y cuando esté bien controlado.