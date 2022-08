La OFEPHI analizará el proyecto de Dólar Petrolero

El encuentro fue confirmado por el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, al considerar que la iniciativa está en proceso de análisis por parte de todas las provincias. “Es una alternativa interesante que mejoraría ingresos por regalías por tener un dólar diferenciado y posibilitaría tener una mejor recaudación. Todavía no me he comunicado con Taccetta, pero estamos atentos a estos cambios. Seguramente este tipo de proyecto requerirá el análisis por parte de la cartera de Economía de Nación”, subrayó.