Estiman que se presentarán hasta 100 proyectos

Se basa en un beneficio fiscal destinado a micro, pequeñas y medianas empresas para la adquisición de tecnología eficiente. Lo que hicimos fue seleccionar un grupo de tecnologías que sabemos que tienen grandes potenciales de ahorro asociados y le asignamos criterios de eficiencia energética. Tenemos motores eléctricos, iluminación LED, climatización, bombas y otras más.

La idea es que las empresas que estén interesadas en poder acceder a estas tecnologías puedan tener asociada a esta inversión un beneficio fiscal de hasta un 50% de la inversión que requieren.

Nosotros les decimos: “Si vos invertís en estas tecnologías comprando estos equipos que cumplen con las características del programa, de esa inversión (asociada a la compra de estos equipos), te devolvemos el beneficio fiscal en hasta el 50%”.

¿Hasta un 50%?

Si, tenemos una escala en la que el beneficio se calcula teniendo en cuenta si la empresa es neuquina o no; y si el proveedor es neuquino o no; si el comercializador puede ser neuquino o no.

En el caso de ser neuquino y que la empresa también sea neuquina, es decir que tributen más del 60% de los ingresos brutos en la provincia, se les da un 40% de crédito fiscal sobre la inversión en tecnología eficiente.

Si alguno de los dos, si el proveedor o la empresa es no neuquina pero el otro es neuquino, es el 30%.

Si ninguno de los dos es neuquino, pero tienen un establecimiento que consume energía en Neuquén, se les da un 20% de beneficio fiscal.

Y en el caso de que la empresa sea una empresa liderada por mujeres o se presente un diagnóstico energético también asociado al proyecto, se aumenta un 10%.

Es decir, en el caso de que una empresa neuquina le compre un equipo de una tecnología eficiente a un proveedor neuquino y además liderada por mujeres o presente un diagnóstico energético puede conseguir hasta un 50% de beneficio fiscal sobre la inversión que hizo.

¿Cómo es la operatoria?

La idea es que la empresa primero mira el listado de las tecnologías que están incluidas con las características técnicas, va hacia un proveedor, solicita un presupuesto, nos presenta el presupuesto con los formularios que le solicitamos.

Una vez que nos presenta eso, la mesa de entrada del Centro Pyme-Adeneu, ahí se evalúa que esté la documentación completa, el formulario de solicitud, los datos de la empresa y si son empresas y proveedores neuquinos o no neuquinos, y el proyecto pasa a nosotros.

Desde la Subsecretaría de Energía, Minería y Hidrocarburos, lo que se evalúa es el proyecto.

Si la tecnología incluida en el presupuesto coincide con el estado de tecnologías que tenemos nosotros, si cumple los criterios de eficiencia energética, si tiene el monto mínimo de inversión, si presenta también un diagnóstico energético asociado, lo evaluamos y demás.

Una vez que hacemos esa evaluación, que trataremos de que sea lo más rápida posible para que el presupuesto no pierda vigencia, preaprobamos este proyecto y asignamos un monto en pesos argentinos y un porcentaje máximo de crédito fiscal a otorgarse.

Una vez que la empresa hace la compra, nos presenta la factura de compra y liberamos el crédito fiscal.

¿Las tecnologías que están contempladas son de determinados fabricantes?

No, el criterio del programa solamente tiene que ver con las características técnicas del equipo.

Estos equipos se pueden conseguir con múltiples proveedores, con varias marcas, nosotros tratamos de que sean tecnologías que se consigan con proveedores locales o con usuarios de tecnologías locales para saber también qué características de eficiencia tiene la oferta actual de tecnología de Neuquén.

¿Qué expectativas tienen?

Apuntamos a trabajar con los proveedores, que sean también quienes bajen esta oportunidad de inversión hacia los clientes. Porque hoy cuando se acerca una empresa a comprar un equipo, la tecnología eficiente siempre es más cara en esta inversión inicial. Pero también es cierto que después, a lo largo de su vida útil, como consume menos energía, el costo asociado al equipo en toda su vida útil es menor.

Entonces la idea es que las empresas puedan entender esta parte de la ecuación y que los proveedores puedan comunicarlo.

Y estamos apuntando a todos los sectores. Los equipos que tenemos, tenemos equipos de climatización, de iluminación y bombas de riego y demás.

Y el objetivo es que se presenten la mayor cantidad de proyectos posibles.

Tenemos un tope de beneficio por empresa de 6 millones de pesos y los fondos totales del programa son de 300 millones de pesos. Y la idea es que se inscriban las empresas hasta agotar estos fondos.

¿Cuántas empresas crees que van a sumarse a esta propuesta?

Nosotros creemos que los proyectos que se pueden presentar son entre 80 a 100 proyectos. La realidad es que depende mucho de los tipos de equipos. Depende del tamaño de las inversiones que hagan también, pero el número que apuntamos es ese.

¿Cómo crees que están las empresas neuquinas en términos de eficiencia energética?

Yo creo que hay muchas empresas que empezaron a trabajar en el tema de la gestión de la energía. Primero está el momento de entender cómo es el consumo de la energía, en qué usos estoy consumiendo, cuáles son los equipos que más me consumen, qué medidas operativas puedo tomar, qué inversiones puedo hacer. Eso es como el mapa inicial que se necesita para empezar a trabajar estos temas.

Pero acá estamos como en el último paso, en el que si voy a hacer una inversión sobre un equipo que yo sé que me va a reportar ahorros energéticos, si consigo una tecnología más avanzada, en esa instancia es donde queremos acompañar ahora.

Hay mucho para hacer, hay mucho potencial de ahorro en todos los sectores, este programa está apuntado al sector industrial y comercial, pero todos los sectores tienen muchísimas oportunidades, tanto de inversión como en los temas operativos, ya sea en los hábitos de consumo, en el monitoreo y demás.