YPF saldría a explorar el offshore de Uruguay de la mano de ENI

El tema fue abordado por Horacio Marín en varias oportunidades, donde ratificó que la idea de la petrolera es no destinar recursos propios a la exploración offshore, sino aliarse con una major que esté especializada en este segmento donde YPF no tiene mucha experiencia.

El caso de Uruguay

El problema de hacer un acuerdo de este tipo en las áreas que YPF tiene en el Mar Argentino (CAN 100, CAN 102, CAN 114, AUS 105/106 y MLO 123), es que en todos hay otros socios involucrados. Con lo cual, sería más difícil ponerse de acuerdo a corto plazo.

En cambio, el bloque OFF-5 de Uruguay que está frente a Punta del Este tiene la particularidad de pertenecer en un 100% a YPF. De esta manera, se podría ceder la mitad de la participación accionaria, a cambio de que ENI asuma la operación y enfrente la inversión necesaria para la fase exploratoria.

Además, el bloque tiene una superficie mucho mayor en relación a los que están en aguas argentinas con 16.836 km2. Por su parte, el interés de la petrolera italiana radica en sus descubrimientos offshore del otro lado del Atlántico Sur, en Namibia, donde lo geólogos sostienen que podría ser un caso espejo al argentino por haber estado pegados hace millones de años.

Las condiciones de la firma

Para avanzar, se necesitaría la aprobación del directorio y es muy probable que el apuro para que salga lo antes posible tenga que ver con la llegada de la ventana del verano, donde suelen realizarse las tareas de exploración en el Hemisferio Sur, debido a la complejidad que implica trabajar en invierno con mal clima.

Se trata de una negociación que corre por separado al desarrollo del GNL, donde Marín afirmó que apuntan a tener el FID (la confirmación de la decisión de inversión) en enero del 2026. De todos modos, antes de eso podría haber novedades respecto a nuevos socios del proyecto, donde se habla de otra gran major y otro socio argentino.