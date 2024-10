Vaca Muerta pone la lupa en la huella de carbono y acelera la transición en el transporte

El consenso general es que, a diferencia de otros países, la electromovilidad todavía no está en condiciones de materializarse y quedará para una etapa posterior que podría darse en 10 o 15 años.

Los primeros pasos consisten en una mejora de los rendimientos de los camiones a diésel y del inicio del transpaso a combustibles más limpios como el GNC y el biometano en última instancia.

"Participar en los encuentros de AOG nos permite seguir fortaleciendo nuestra relación con un sector que es, sin duda, una de las principales industrias de Argentina. Con el desarrollo de Vaca Muerta, el rol del transporte en el crecimiento energético del país es aún más crucial, y en IVECO, estamos comprometidos con brindar soluciones adaptadas a estas demanda”, sostiene Francisco Spasaro, Director Comercial de IVECO Argentina.

La búsqueda de reducir la huella de carbono

En la reconocida exposición realizada en la ciudad de Neuquén, Iveco presentó a su línea Trakker Hi-Land y Stralis Hi-Road como las más adecuadas para el sector petrolero, mientras que Scania lanzó el Super con un nuevo tren motriz que permite una reducción de consumo de combustible en el orden del 8%, con casos entre el 10 y 12%.

Lógicamente, las dos empresas también lucieron novedades respecto a la expansión del GNC que es hoy la gran apuesta para tener ganancias de emisiones a corto plazo.

“El Tector GNC es un ejemplo perfecto de cómo IVECO sigue innovando para acompañar las demandas de nuestros clientes con soluciones de transporte más sostenibles, ofreciendo un vehículo que combina robustez y eficiencia con una significativa reducción en las emisiones y los costos operativos. Creemos que el gas natural es un pilar clave para el futuro del transporte en Argentina, y estamos orgullosos de ser pioneros en su implementación en nuestra gama de productos”, dijo Ricardo Cardozo, presidente de Iveco Group en Argentina.

Ya con un camión diseñado particularmente para el transporte de arena, uno de los principales insumos de Vaca Muerta, Scania presentó un vehículo a GNC que también puede funcionar a biometano, que es el gas renovable con que operan los vehículos a gas.

Es un vehículo que tiene una mochila de cilindros de gas adicionales que dan una autonomía máxima de hasta 750 kilómetros, lo que representa una ganancia del 50% respecto a los anteriores.

Scania Gnc camiones.jpeg

Vaca Muerta como objetivo

“Estamos hablando de bajar los costos operativos en un orden de un 35-40%. Cuando a eso le sumamos la reducción del impacto ambiental, estamos hablando de reducir hasta un 20% las emisiones de CO2, 96% las emisiones de material particulado, 100% la de los oxionitrosos. Y, además, el gas sirve como puerta de entrada al biometano y con eso sí podemos plantear una reducción de hasta el 90% de emisiones de CO2. Entonces, podríamos imaginar ya en 2025 camiones operando con biometano, transportando arena hacia Vaca Muerta”, celeba Lucas Woinilowicz, Gerente de Desarrollo de Negocios.

El plan de la compañía es empezar a operar con biometano en mayo del 2025 para empezar a dar soluciones prácticamente de carbono neutralidad.

Arenas, el quid de la cuestión

De todas maneras, la solución a mediano y largo plazo para el transporte de arena pasa por la construcción de mecanismo de transporte que reemplace al camión. Primero se pensó en el tren, pero ahora el principal proyecto es el arenoducto de NRG.

"Tenemos un proyecto en carpeta, son inversiones de calibres importantes. Muy grandes, pero es lo natural", dijo su CEO César Güercio a +e.

“Lamentablemente, hoy las mejores prácticas de Estados Unidos son sobre ferrocarriles, vías ya maduras, con tránsito ya pensado, pero no lo vamos a ver aquí", aclaró Güercio.

Horacio Marín fue otro de los que se refirió al asunto y prometió una convocatoria a toda la industria. “Lo que queremos hacer es Más Vaca Muerta Arena, donde toda la industria analice cómo vamos a usar la arena. Si la vamos a usar de Entre Ríos, si no es sustentable. No puede haber un camión cada 3 km en la ruta. Hay que trabajar en el largo plazo. No sé si será un tren la solución o no, pero vamos a llamar a los técnicos para ver cuál es la mezcla correcta de arena”, adelantó.