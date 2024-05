La producción petrolera llegó a máximos de 20 años en el primer trimestre

La producción hidrocarburífera del país sigue apuntalando su trayectoria ascendente año tras año. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario marca que, en el primer trimestre , la producción interanual de petróleo creció un 8,2% . El contexto marca el cuarto año consecutivo de crecimiento entre trimestres para la extracción petrolera y un máximo que no se veía desde 2004 .

El documento también sostiene que “más inversiones y un elevado nivel de actividad vienen impulsando al sector petrolero argentino, especialmente en la Cuenca Neuquina. En esta, el yacimiento Vaca Muerta emerge como la gran locomotora del crecimiento productivo”.

“La Cuenca Neuquina pasó de representar el 40% de la producción nacional de petróleo en 2013 al 62% en 2023. Más aún, ésta representó el 66% de la producción en lo que va del 2024. En el caso del gas, la participación creció del 54% en 2013 al 70% en 2023”, subraya el trabajo.

El impacto de Vaca Muerta en la producción

Asimismo, detalla que el no convencional representa ya más de tres cuartos de la producción de la Cuenca Neuquina. “El mejor proxy del nivel de actividad en la extracción no convencional se muestra en términos de etapas de fractura, a diferencia de los yacimientos convencionales, cuya actividad es medida por cantidad de pozos o equipos de perforación activos”, detalla.

En este sentido, de acuerdo con la Fundación Contactos Energéticos, en marzo pasado se batió el récord mensual de fracturas registrado para Argentina, superando por más de un 17% la marca anterior, de septiembre de 2023.

Con estas perspectivas, el 2024 podría cerrar con subas del 7% y 5% en la producción de petróleo y gas. De ser así, estaríamos en máximos desde 2004 y 2008 para estos hidrocarburos.

“En el primer trimestre del año más del 52% del petróleo extraído fue por métodos no convencionales, proporción que se ubicaba en el 19% hace 5 años y en el 1% hace 10 años. No caben dudas que la fuerza de Vaca Muerta y su extracción no convencional espera seguir apuntalando la producción nacional de petróleo y gas”, considera BCR.

Récord de exportaciones

El informe de la BCR también destaca que con más de US$ 2.200 millones en los primeros tres meses del año, el complejo petrolero petroquímico marcó un máximo nominal para sus exportaciones.

“Con un crecimiento del 13% respecto al mismo trimestre del año pasado, el petróleo se destacó como el principal renglón de las exportaciones del complejo”, asegura.

Los aceites crudos de petróleo crecieron más de un 45% en sus exportaciones. “Con un contexto de precios levemente alcista en términos interanuales, las cantidades exportadas de estos aceites subieron más de un 38%”, detalla.

“El petróleo representa más del 51% de las exportaciones del complejo. Por otro lado, el aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves, segundo renglón de las exportaciones del complejo creció un 20% en dólares y un 33% en cantidades”, afirma el trabajo.

tag:reuters.com,2023:newsml_KBN2ZK0UA Vaca Muerta impulsa la producción petrolera del país. REUTERS/Jessica Lutz

Caída de importaciones

En el caso de las importaciones energéticas se han recortado debido al crecimiento productivo hidrocarburífero argentino.

“Las importaciones de petróleo, gas, gasoil y energía eléctrica cayeron un 70% en el primer trimestre del año. De esta manera, pasaron de 1.412 millones de dólares en los primeros tres meses del 2023 a 425 millones de dólares de enero a marzo de este año”, asevera el documento.

“La importación de aceites de petróleo no crudos cayó un 73%, con las cantidades cayendo un 69%. Mientras tanto, se demandó un 22% menos de divisas para importar gas. En un contexto de mayores precios internacionales, el volumen de gas en estado gaseoso importado cayó un 32%”, considera la BCR.

“Las importaciones de gasoil se desplomaron un 87% en dólares y un 84% en volumen. Finalmente, las importaciones de energía eléctrica cayeron un 53% interanual”, afirma el trabajo.