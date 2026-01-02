El yacimiento de Vaca Muerta que quedó a un paso de los 100.000 barriles

La producción de petróleo en la Argentina volvió a mostrar el peso estructural de Vaca Muerta y de un puñado de bloques que concentran buena parte del crudo del país. En noviembre de 2025, la producción total alcanzó los 843.069 barriles diarios , con una leve baja mensual del 0,76% pero un fuerte crecimiento interanual del 12,47% , impulsado casi exclusivamente por el shale oil.

En ese contexto, Loma Campana se consolidó nuevamente como el bloque más productivo del país y quedó a un paso de un hito histórico. El área operada por YPF alcanzó una producción de 92.742 barriles por día, apenas unos 7.258 bbl/d por debajo del umbral simbólico de los 100.000 barriles diarios , una marca inédita para un yacimiento individual en la Argentina.

El desempeño de Loma Campana explica por sí solo el rol de Vaca Muerta en el mapa energético. El bloque aporta el 11% de todo el petróleo producido en el país y logró en noviembre un crecimiento mensual del 7,84%, suficiente para desplazar del primer lugar a La Amarga Chica, también operada por YPF.

Los otros arietes de YPF

La Amarga Chica quedó en el segundo puesto con una producción de 84.600 barriles diarios, equivalente al 10% del total nacional. Completa el podio Bandurria Sur, otro desarrollo shale de YPF en Vaca Muerta, con 61.622 bbl/d y una participación del 7,31%. Los tres bloques líderes pertenecen a la misma formación y al mismo operador, una señal clara de la centralidad que adquirió el no convencional neuquino.

Más allá del dominio de Vaca Muerta, el ranking de los diez bloques más productivos también refleja la persistencia de áreas convencionales de alto peso histórico. Anticlinal Grande – Cerro Dragón, operado por Pan American Energy en la Cuenca del Golfo San Jorge, se ubicó cuarto con 57.567 barriles diarios y el 6,83% de la producción nacional. En la misma cuenca, Manantiales Behr, bajo operación de YPF, aportó 24.739 bbl/d, equivalentes al 2,93%.

torre loma campana vaca muerta.jpg Loma Campana marcó el inicio de la aventura de Vaca Muerta.

El listado completo

El quinto lugar fue para Bajada del Palo Oeste, operado por Vista Energy, con una producción de 52.256 barriles diarios y una participación del 6,20%, consolidando su rol como uno de los proyectos shale privados más relevantes del país. Más atrás aparecen La Angostura Sur (YPF), Aguada del Chañar (YPF), El Trapial Este (Chevron) y La Calera (Pluspetrol), todos con producciones superiores a los 20.000 barriles diarios.

El comportamiento agregado confirma la tendencia estructural del sector. Mientras la producción no convencional creció en noviembre un 1,22%, la producción convencional cayó un 4,82%, profundizando el desplazamiento del centro de gravedad petrolero hacia Vaca Muerta.

En ese escenario, la posibilidad de que Loma Campana cruce el umbral de los 100.000 bbl/d aparece cada vez más cercana y refuerza la idea de que los grandes saltos productivos del país seguirán viniendo desde el shale neuquino.