Vaca Muerta: Mariano Gaido y Rolando Figueroa presentaron en Houston el polo de inversiones

En el marco de su visita a Houston , Estados Unidos, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido , reafirmó el papel estratégico de la capital provincial en el desarrollo de Vaca Muerta . Acompañado por el gobernador Rolando Figueroa, el jefe comunal presentó ante inversores internacionales los incentivos que convierten a Neuquén en un terreno fértil para el desembarco de empresas energéticas y tecnológicas.

El eje central de la propuesta presentada por Gaido es el nuevo Parque Industrial ubicado sobre la Ruta 67, un espacio de 1000 hectáreas para 1000 empresas. La propuesta no solo contempla el terreno, sino una infraestructura integral con servicios cerrados, iluminación y conectividad, garantizada por la gestión municipal y provincial en un plazo de apenas un año.

Para fomentar la radicación de compañías, el intendente destacó los beneficios impositivos: "Para las empresas neuquinas, son cero impuestos durante 10 años. A nivel nacional e internacional, ofrecemos beneficios que alcanzan el 0% en tasas municipales y hasta un 50% de descuento en licencias comerciales", detalló. Estas políticas buscan asegurar que la mano de obra contratada sea local, fortaleciendo el tejido social.

Además del sector industrial, el plan incluye la expansión del Polo Científico Tecnológico. Con la construcción del tercer edificio, cuya finalización está prevista para agosto del próximo año, Neuquén busca cerrar la brecha del capital humano capacitado. Según Gaido, la ciudad cuenta actualmente con 127 edificios en construcción, lo que refleja una dinámica de crecimiento sin precedentes.

Consultado por Más Energía sobre el desafío del transporte en una ciudad que recibe cerca de 150.000 vehículos diarios, Gaido mencionó el plan "Orgullo Neuquino". Este programa contempla obras viales clave para descongestionar los accesos desde Cipolletti y Centenario, incluyendo una avenida de cinco carriles que reducirá significativamente los tiempos de traslado hacia el aeropuerto.

"Los neuquinos nos hemos hecho cargo de las obras necesarias", sentenció el intendente, subrayando que la capital y la provincia trabajan de manera coordinada para garantizar que el crecimiento demográfico y productivo no se vea frenado por cuellos de botella logísticos. Con una tasa de desocupación de apenas el 2,3%, la capital neuquina se posiciona, a juicio de su intendente, como una de las plazas más dinámicas y prometedoras del país.