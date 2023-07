"Sin incentivos los planes de inversión se van a caer"

El panorama de la actividad hidrocarburífera en la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge no es sencilla. Todas las semanas hay un nuevo conflicto y las empresas ya advirtieron que si no hay incentivos será difícil mantener la producción para el año que vien e.

Las empresas se comprometieron a invertir este año 1450 millones de dólares en Chubut, pero ese número está sujeto a la cotización del barril de petróleo. Si el Brent se ubica por debajo de los 70 dólares, el caudal de dinero se reduciría. Esto empujó al gremio de petroleros privados a pedir acciones por parte del Gobierno nacional.

El historial de reclamos es largo. Se podría citar la olvidada Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que luego de una gran lucha de la Cuenca del Golfo San Jorge, se logró que se incluyan incentivos para los campos maduros. El proyecto fue cajoneado y se avanzó con distintos DNUs direccionados hacia Vaca Muerta.

La promesa de Nación con la región fue impulsar una medida que impulse la actividad convencional. La última reunión entre Jorge Ávila, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, y Flavia Royón, secretaria de Energía de Nación, fue el 31 de agosto del 2022. Las partes no se volvieron a reunir y el compromiso de la Casa Rosada se fue diluyendo.

“No hacemos política barata, nos preocupamos por el futuro de la Cuenca y el plenario de comisión directiva y cuerpos delegados dispuso y resolvió esta asamblea informativa para decirle al Gobierno nacional que cumpla con los compromisos asumidos”, aseguró Carlos Gómez, secretario adjunto del gremio.

Ahora, los petroleros convencionales piden igualdad de condiciones que la Cuenca Neuquina. “Que le vaya muy bien a Vaca Muerta, pero nosotros exigimos igualdad de trato, que la cuenca tenga incentivos como Vaca Muerta: tener previsibilidad en las inversiones, proteger a todas nuestras fuentes de trabajo y asegurarnos nosotros como trabajadores un horizonte de previsibilidad en el tiempo. No por un año, queremos previsibilidad por 20 a 35 años como tiene Vaca Muerta”, afirmó.

Asamblea Cerro Dragón Sindicato de Petroleros Privados Chubut (1).jpeg

En este marco, el gremio de petroleros de base exigió que se aceleren las importaciones que demandan la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), incentivos para la exploración no convencional y los distintos proyectos que llevan adelante las empresas.

Otro de los pedidos fue que se extiendan a la Cuenca del Golfo San Jorge dos decretos fundamentales para Vaca Muerta. El primero es el DNU 929, más conocido como el Decreto Chevrón, para contar las exportaciones de crudo tengan cero retenciones y el segundo es el DNU 277 que garantiza la disponibilidad de divisas. Asimismo, se solicitó créditos blandos para las pymes regionales.

En una asamblea multitudinaria, Ávila ponderó el historial de lucha que tiene la región y lamentó que en algunos yacimientos existan más miembros de la comisión directiva del gremio que operarios realizando tareas. “No podemos permitir que eso nos vuelva a pasar”, subrayó y adelantó que esta lucha no implica ir contra los derechos conquistados por los trabajadores.

“Cuando las empresas exportan lo hacen en dólares y nosotros cobramos en pesos, por eso vamos a pelear mejores salarios, vamos a ir por lo que nos corresponde, y vamos a seguir luchando. Si nos pagan en pesos y venden en dólares, ¿cómo es que los yacimientos no pueden producir más? ¿Cómo es que no podemos sacar más petróleo? ¿Cómo es que se cerraron los grifos? ¿Cómo es que se pararon los pozos? ¿Por qué no lo quieren vender más? ¿Por qué no hay incentivo de Nación? Ese el problema que tenemos que resolver”, destacó el titular de petroleros convencionales.