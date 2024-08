Sierra Grande quiere privilegiar la mano de obra local con el proyecto de GNL

“Cuando decimos planificación, estamos trabajando en conjunto con el Gobierno provincial en todas las áreas, en cuanto a normativas que necesitamos, un plan de ordenamiento territorial, que la verdad es que la municipalidad lo necesita y mucho. Ir definiendo y tomando decisiones de futuras expansiones, hacia dónde vamos a ir ubicando la zonificación para que sea lo más ordenado posible”, aseveró.

En este sentido, la jefa comunal consideró que se continúa trabajando en las capacitaciones teniendo la premisa que de que la comunidad de Sierra Grande tenga la prioridad para acceder a los puestos a trabajo.

El anhelo de trabajo

“Para eso hay que trabajar en los perfiles que se requieren y lo hacemos con la Secretaría de Trabajo, con los diferentes sindicatos y el Ministerio de Educación en conjunto. Hoy estamos realizando esa certificación de oficios que le va a permitir acceder a un trabajo”, subrayó.

“Nosotros somos muy prudentes a la hora de informar respecto de cuánto va a generar, fundamentalmente hago hincapié en que se va a dar en diferentes etapas”, agregó.

Fernández afirmó que el municipio apunta a realizar un proceso ordenado para evitar inconvenientes.

“Lo que queremos es hacer algo ordenado, y no que de pronto tengamos gente de otro lugar en búsqueda de trabajo, que legítimamente están con todo el derecho del mundo, pero que hoy todavía no están dadas las condiciones, porque aún no ha comenzado a generarse eso”, aseveró.

“Por eso insisto en que lo que estamos haciendo es preparar la ciudad y a su gente para que pueda darse esto que sabemos que va a venir”, destacó la jefa comunal.