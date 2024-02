Rodríguez Chirillo: "Sin Ley Bases, se pierden más de US$ 80.000 millones"

Acompañando el texto, el funcionario compartió una imagen en donde se precisa cómo evolucionarían las cifras de esas exportaciones e inversiones hasta llegar al total de US$ 80.940 millones en 2027.

Para 2024, se estimaban ingresos por US$ 7.214 millones; para 2025, US$ 16.382 millones; en 2026, US$ 23.813 millones; y en 2027, US$ 33.531 millones.

Rodríguez Chirillo además sostuvo que la aprobación de la iniciativa "significaría más empleo genuino, crecimiento, jubilaciones sostenibles y más".

"Vinimos a cambiar la Argentina y lo vamos a hacer más temprano que tarde", concluyó el funcionario.