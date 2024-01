Nación mantendrá "reserva" y "confidencialidad" durante el juicio YPF

"Somos respetuosos de los procesos judiciales, entramos en una etapa sensible y de algún margen de confidencialidad que hemos optado por mantener", dijo Adorni esta mañana en su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada, en la que aclaró que para el Gobierno "la reserva es parte" de su estrategia.

El portavoz formuló declaraciones luego de que la Justicia de Estados Unidos rechazara un pedido formulado por el Gobierno argentino para evitar presentar garantías en el juicio que se sustancia en Nueva York, por lo que el país podría comenzar a sufrir embargos de sus activos en el exterior.

La decisión fue tomada por la jueza de Nueva York Loretta Prezka, en el marco de la causa en la causa iniciada por el fondo Burford Capital en la que la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de US$16.000 millones.

La fecha tope para presentar las garantías fue fijada para el 10 de enero, por lo que los litigantes ya están en condiciones de solicitar embargos sobre los activos del país que puedan encontrar en el exterior.

El argumento del Estado argentino, que señaló "falta de acceso a fondos" para hacer el depósito de garantías, "demuestra que no ha tomado, y supuestamente no puede tomar medidas para el pago y que no tiene un plazo para hacerlo", señaló la jueza Preska, al darle la razón a los demandantes, que se opusieron a este pedido, consignó la agencia AFP.

El fallo supone un duro golpe para la Argentina, que apeló la sentencia dictada en noviembre último por Preska, la mayor de la historia dictada por el tribunal federal de Manhattan.

En el juicio por la nacionalización de YPF, en primera primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a Burford Capital, que beneficiaría tanto a Petersen como a Eton Park.