Los obstáculos para privatizar YPF

El Congreso Nacional se presenta como la primera gran batalla para Milei. La Libertad Avanza solo cuenta con 38 diputados y 7 senadores lo cual implicará una serie de negociaciones con las demás fuerzas políticas.

“Si el proyecto de ley de privatización es por ley simple es necesario dos tercios para aprobar la venta de las empresas nacionales”, explicó el director de la consultora Paspartú.

"Si el proyecto de ley de privatización es por ley simple es necesario dos tercios para aprobar la venta de las empresas nacionales", explicó el director de la consultora Paspartú.

El cómo: mecanismo legislativo q/requiere amplios consensos (mayoría simple ó 2/3 si se interpreta ley de "orden público" y el juego de la ley 27181 q/defiende acciones del FGS) + negociación c/provincias (que tienen directores en YPF y voto mancomunado c/Nación x 50 años). — Juan José Carbajales (@JJCarbajales) November 21, 2023

En caso de que “El León” consiga los votos en Diputados y Senadores deberá esperar a una evaluación de la Comisión Bicameral del Congreso.

El segundo escalón se encuentra en las provincias. Desde que se adquirió el 51% del control de la compañía, las jurisdicciones productoras obtuvieron un porcentaje de YPF. Esto obligará a que La Libertad Avance tenga que entablar puentes con los gobernadores.

Si bien Milei no cuenta con mandatarios de su riñón, en Juntos por el Cambio y el Peronismo federal pueden ser una puerta de ingreso para llevar a cabo sus proyectos de reforma. “Tampoco no es algo que no se pueda llevar adelante”, aseguró Carbajales.

El tercer paso será finalmente salir al mercado bursátil con una venta de acciones.

Todavía faltan semanas para el 10 de diciembre. Milei brindó un adelanto de lo que pretende que sea su eje de gobierno y despertó una serie de análisis sobre lo que puede pasar con sus proyectos de reforma. Los próximos días serán claves para ver cómo continua la vida en Vaca Muerta.