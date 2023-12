Los gremios petroleros amenazan con salir a la calle

En diálogo con +e, Matamala consideró que el decreto es una prueba para los sindicatos. “Él está tirando señales a ver si nosotros le permitimos hacer las cosas que quiere hacer. Creo que ahora nosotros, y también el resto de los gremios, debemos esperar a ver qué es lo que va a hacer con este DNU. Y si esto se llega a poner un poco más difícil, vamos a salir todos a la calle”, aseguró.

“Ayer (por el miércoles a la noche después de conocerse el alcance del decreto) quedó demostrado que la gente salió a manifestarse. No salieron los piqueteros, ni nada de eso. Salió la gente a protestar. Entonces vemos que este señor está tirando a cortar y si tenemos que ir al choque para defender a los trabajadores lo vamos a hacer”, advirtió.

La situación se monitorea constantemente. Los gremios tenían pactado reunirse el 15 de febrero para volver a discutir el último tramo de la paritaria 2023/2024, pero no se descarta que los dirigentes se reúnan antes debido a lo que establece el decreto.

Julián Matamala - Cuyo 2022.jpg

Uno de los puntos que preocupa a los gremios es la modificación en el pago de horas extras. “Me parece que el Presidente está mal asesorado porque en la parte petrolera es imposible trabajar 8 horas y no hacer horas extras. Por ejemplo, en Mata Mora se tiene que trabajar 12 horas y es imposible que trabajen 8 horas porque si no la gente va a vivir viajando y van a ocurrir accidentes más grandes de los que ocurrieron. La gente trabaja 8 horas y tiene 4 horas más de viaje. Me parece que no le han explicado bien cómo es el trabajo de los petroleros. No tiene ni idea”, cuestionó.

“Creo que es una situación difícil lo que él está planteando, pero nosotros no le tenemos miedo. Nosotros vamos a tomar la medida que tengamos que tomar y discutir lo que tengamos que discutir”, añadió.

Los sindicalistas también cuestionan la vuelta del pago del impuesto a las Ganancias después de llevar adelante una lucha histórica. “¿Cómo los trabajadores vamos a andar pagando el impuesto a la Ganancias? Y si esto se llega a pasar, vamos a tener que hacer una medida en conjunto con todos los sindicatos petroleros para hacerle entrar en razón a este señor”, destacó.

Sobre el tema de los reclamos en las indemnizaciones, el dirigente gremial sostuvo que son una herramienta fundamental para defender al trabajador. “Creo que, si empiezan a tocar las indemnizaciones, el empresario va a empezar con los abusos. Es un derecho que nos ha costado mucho y que hemos logrado para defender a los trabajadores. Nosotros no podemos llegar a perder ese derecho. El Presidente está trabajando en contra de los trabajadores porque las decisiones que ha tomado van en contra de la clase trabajadora”, criticó.

“No hay una sola medida que vaya en contra de los políticos. No hay una sola medida que vaya en contra de los empresarios corruptos. Me parece que él hizo un discurso para que la gente lo vote y ahora lleva adelante un proyecto donde hace todo lo contrario a la campaña. Los trabajadores siempre tenemos que pagar los platos rotos”, subrayó Matamala.