La Comisión de Energía de Diputados frenó el tratamiento de un proyecto para reactivar las cuencas maduras

La Comisión de Energía de Diputados decidió no incluir en su agenda un proyecto para reactivar las cuencas maduras.

Nota a comision de energia propone reunion informativa (1) (2)_page-0001 (1) El correo que envió Romero a Villaverde.

Un mes después, Romero recibió la respuesta formal: la reunión no se realizará. En la nota, Villaverde explicó que “por razones ajenas a su voluntad” el proyecto aún no fue incorporado al temario de la Comisión de Energía y Combustibles, lo que impide avanzar con su abordaje. Si bien reconoció la importancia del tema, aclaró que “por el momento” no será tratado.

Legisladores de la Patagonia afirman que insistirán con el tratamiento de estos proyectos, fundamentales para las regiones cuya matriz económica se basa en el petróleo convencional. Según pudo saber este medio, varios advierten que la parálisis legislativa no obedece a la falta de iniciativas, sino a la ausencia de voluntad política para activarlas en delegaciones clave, como Energía o Presupuesto, esta última a cargo de José Luis Espert (LLA) en Diputados.

Jorge Ávila Ana Clara Romero.jpg Ana Clara Romero junto a Jorge Ávila, diputado nacional y Secretario General del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Chubut.

Los proyectos para reactivar la producción convencional

Desde Santa Cruz, la diputada Roxana Reyes (UCR) elevó su propio proyecto en la Cámara Baja, con medidas para fomentar la inversión en cuencas maduras. Reyes apuntó contra la inactividad de las comisiones de Energía y Presupuesto, y advirtió que la concentración de la estrategia energética nacional en Vaca Muerta deja a las regiones productoras convencionales sin herramientas de contención.

Por otra parte, en el Senado, la propuesta presentada por las chubutenses Edith Terenzi (UCR – Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO) busca darle continuidad a la propuesta de Romero. En su proyecto, proponen establecer un régimen de beneficios fiscales, estabilidad tributaria y herramientas para fortalecer el impacto económico y ambiental en las regiones productoras. El texto fue elaborado junto al Ministerio de Hidrocarburos de Chubut y cuenta con respaldo multipartidario en la Comisión de Energía de la Cámara alta, presidida por Flavio Fama (UCR). Según las autoras, hay consenso para avanzar, pero aún falta el impulso necesario para que llegue al recinto.

También, el senador Carlos Linares (UxP – Chubut) y su par José María Carambia (Alianza por Santa Cruz) expusieron una iniciativa centrada en aliviar la presión fiscal sobre el sector convencional. La propuesta incluye exenciones en IVA, Ganancias y cargas patronales, créditos a tasa preferencial y un esquema de retenciones cero a la exportación durante diez años. Aunque prevén realizar una reunión plenaria entre comisiones, el proyecto todavía no fue tratado. “Necesitamos que la comisión se convoque”, dijo Linares en comunicación con +e.