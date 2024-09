Kicillof 23 septiembre 2024 - 11:41

Kicillof pidió a Milei que no haga perder la inversión de Petronas

"Me preocupa que a través del uso político, que el RIGI y el no RIGI, es un papelón de Milei y esperemos que no espante a Petronas”, aseguró el gobernador de Buenos Aires.