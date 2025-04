Javier Milei reveló que trabaja en Olivos vestido con mamelucos de YPF: "Me los regaló Horacio Marín"

"Me gusta mucho trabajar en Olivos. Me pongo unos mamelucos que me regaló Marín, los de YPF", que son los mismos que utilizan los operarios en boca de pozo, en Vaca Muerta, contó entre risas el mandatario, mientras Fantino reaccionaba con incredulidad. “¿Pero cómo te vas a vestir con mamelucos de YPF?”, exclamó el periodista, sorprendido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ypfoficial/status/1912252138111238263?s=48&partner=&hide_thread=false Gracias presidente @JMilei por recibir hoy a nuestro CEO, Horacio Marín, y llevar siempre los colores de YPF. Analizamos el potencial de Vaca Muerta y de la energía que es un pilar fundamental para la economía argentina. pic.twitter.com/DV1miIJ1UW — ypfoficial (@YPFoficial) April 15, 2025

Mameluco de YPF para jugar con los perros

Milei justificó su elección de vestuario por cuestiones de comodidad y austeridad: "Es un estilo de vida súper austero. Me bajo directamente con el mameluco, me pongo a laburar y cuando tengo un rato para ver a mis hijitos (perros), me subo al carrito de golf y los voy a visitar. Puedo revolcarme con ellos, jugar, hacer salvajadas, y el mameluco está buenísimo para eso", explicó.

El presidente también detalló que posee cinco mamelucos de este tipo, similares a los que se usan en los pozos petroleros: "Si te chorrea petróleo en el pecho, no pasa nada", bromeó Fantino, a lo que agregó: "pasa un chabón y te dice 'cargame 50 de súper' ".

La anécdota, contada con naturalidad y humor, no tardó en viralizarse, sumando una más a la ya particular imagen pública del presidente libertario, que combina su rol institucional con una impronta poco convencional. Mientras algunos se calzan el traje y la corbata, él prefiere el look operario. Total, gobernar también es un trabajo pesado.

milei vaca muerta

Milei visitó Vaca Muerta

El presidente de la Nación visitó en agosto del año pasado Loma Campana, el principal yacimiento productor de petróleo de Vaca Muerta, donde fue recibido por el presidente de YPF, Horacio Marín, en lo que fue su primera visita oficial a esta formación que se posiciona como una oportunidad de crecimiento para la economía argentina. Allí mantuvo una reunión con los CEOs de las principales petroleras del país, donde conoció el potencial exportador por 30 mil millones de dólares anuales que puede alcanzar la industria hidrocarburífera.

Durante la recorrida por Loma Campana, el jefe de Estado pudo observar el desarrollo y la actividad en la zona. Visitó un equipo de perforación de última tecnología en Loma Campana que se encontraba perforando el pozo horizontal Soil 455 con una profundidad de 3.083 metros.

Posteriormente, mantuvo una reunión en la Gerencia No Convencional de YPF en Añelo con los principales directivos de las operadoras con presencia en Vaca Muerta: Horacio Marín (YPF), Hugo Eurnekian (CGC), Marcos Bulgheroni (PAE), Adrián vila (Pluspetrol), Ricardo Markus, (Tecpetrol), Javier Rielo (Total), German Burmesiter (Shell), Juan Garoby (Vista), Marcelo Mindlin (Pampa) y Daniel De Nigris (ExxonMobil).