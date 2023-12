Chubut y Santa Cruz quieren recuperar áreas

Las autoridades de l a Cuenca del Golfo San Jorge comienzan a diagramar lo que será el futuro del convencional . La primera medida constó en reclamar las áreas que YPF no mantiene actividad en Chubut y Santa Cruz .

El mandatario santacruceño quiere que las empresas más pequeñas se hagan cargo de los yacimientos maduros porque considera que “que van a dar mejor utilización que las operadoras grandes, que tienen la mirada puesta en cuencas más rentables, como ocurre con Vaca Muerta”.

A esta posición se sumó su par de Chubut. Ignacio Torres sostuvo que se comunicó con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para expresarle que la Cuenca del Golfo San Jorge está unida en este reclamo. “Si YPF no va a explotar esas áreas y se va a concentrar solamente en el no convencional, vamos a abrir el juego para que entren otras empresas”, destacó el mandatario chubutense.

En conferencia de prensa, Torres reiteró que la idea de privatizar YPF le parece absurdo, pero cuestionó que una compañía sea estatal o privada no explote las áreas en la región porque centra toda su atención en Vaca Muerta.

“Lo lógico que sería que nos devuelvan las áreas porque hay un montón de empresas que son más chicas y que les es más que rentable poder explotar esas áreas”, afirmó el gobernador de Chubut.

El plan de las autoridades de la Cuenca del Golfo San Jorge es que operadoras más pequeñas se hagan cargo de las operaciones para generar nuevos puestos de trabajo, ingresos por regalías y establecer un pequeño círculo económico virtuoso entre las empresas, los trabajadores, los sindicatos y los Estados.

Según el Gobierno de Santa Cruz, el presidente Javier Milei habría aprobado que se avance con la medida. A esto se suma a las declaraciones de Marín con el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Cuyo y La Rioja donde aseguró que YPF se desprendería de los yacimientos maduros para centrar sus inversiones en el no convencional.

En este marco, las autoridades de la región mantendrán una reunión con el pope de la empresa de mayoría estatal para avanzar en la medida. “Hoy (por este miércoles) se comunicó con nosotros el presidente de YPF y vamos a tener una reunión junto con el Gobernador de Santa Cruz. Ya nos adelantó que nos va a devolver las áreas”, afirmó Torres.

“Hay un limitante que tiene que ver con los pasivos ambientales, es un tema jurídico que le encontraremos la vuelta como sea, pero lo que no puede pasar es que esas áreas sigan sin laburar. Y lo que no puede pasar tampoco es que nos hagamos los distraídos con estas cosas, porque la provincia perdió muchísima plata, miles de millones por no dar las peleas que tenemos que dar como provincia”, consideró el gobernador de Chubut.

Los próximos días serán claves para lo que viene. Los gremios tienen grandes expectativas con lo que pueda pasar con el convencional.