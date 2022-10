Petroleros podrían parar si no obtiene respuestas

En diálogo con Estación Urbana, el dirigente gremial cuestionó que el tiempo de las empresas se demora más de lo previsto. “Ninguna operadora ha llamado para regularizar el sistema on call, que es perverso porque no ha permitido recuperar los puestos de trabajo que teníamos antes de la pandemia. Van dos semanas y no hemos tenido novedades. Nosotros no vamos a permitir que las empresas sigan con este sistema y sino tenemos respuestas vamos a empezar a paralizar las actividades”, advirtió.

En cuanto a la seguridad en los puestos de trabajo, Rucci destacó que se conformó el comité de seguridad, pero no se avanzó en temas importantes. “No se ha resuelto nada. Hemos pasado momentos muy difíciles. Nosotros ayudamos a la industria a salir adelante. Sostuvimos a YPF cuando estaba cerca de la quiebra. Hoy hay récord de producción y en pleno crecimiento y deben mirar para los trabajadores. El jueves veremos qué respuesta tenemos”, destacó.

Asimismo, subrayó que los trabajadores tienen todo el acompañamiento del gremio para denunciar cualquier situación de riesgo. “Sabemos que hay miedo a represalias, pero tienen que estar tranquilos que, ante cualquier peligro, es preferible parar chequear y ver cómo se están haciendo las cosas. Los delegados tienen la facultad de revisar”, afirmó.

El dirigente gremial manifestó que espera seriedad por parte de las empresas. “Estamos en un gran momento y vamos a estar mucho mejor. Y, justamente, por eso tenemos que estar preparados para lo que viene. Esto no se trata solamente sobre extraer petróleo y gas y nada más. Hay que pensar en la seguridad, y la necesidad que hay en los pueblos. Tiene que ir todo de la mano. No voy a dejar que pisoteen a ningún petrolero y mucho menos que pierdan la vida”, aseguró.