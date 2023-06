Petroleros firmaron un aumento de 82,5% por nueve meses

La primera propuesta de los sindicatos consistió en un pedido de aumento del 25% para los meses de julio, agosto y septiembre. Las cámaras ofrecieron un 21% por lo que se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este martes.

Las discusiones fueron duras y se barajó la posibilidad de una retención de servicio en todo el país. Es que los gremios unificaron sus posiciones y solicitaron que se establezca un incremento de base por nueve meses debido a la inestabilidad que suelen generar las elecciones presidenciales en el país. Las cámaras empresariales querían continuar con la modalidad de aumento cada tres meses.

La negativa por parte de los empresarios generó que los gremios se retiraran para realizar asambleas y definir medidas de fuerza. Sin embargo, la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Olmos, pidió un acercamiento de las partes y que este viernes se reanudaran las negociaciones.

De esta manera, las discusiones tuvieron un punto final: un aumento del 82,5% desde julio de 2023 hasta marzo de 2024. Así quedó ratificado en el acuerdo firmado por los sindicatos de todo el país y la Cámara de Empresas De Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

La paritaria 2023/2024 establece un incremento del 10% en julio, cómo suma no remunerativa; 10% en agosto, como suma no remunerativa; y 7,5% en septiembre, cómo suma no remunerativa.

Además, el 15 de octubre se ejecuta una cláusula de revisión sobre el semestre y el 27,5% acumulado de los meses de julio, agosto y septiembre pasa como una suma remunerativa.

En este sentido, la negociación también determina que habrá un 10% en noviembre, como suma no remunerativa; y un 17,5% de aumento en diciembre, como suma no remunerativa. Asimismo, en enero 2023, el 27,5% distribuido en noviembre y diciembre pasa a remunerativo.

Mientras que en febrero se espera un aumento no remunerativo del 17,5% en febrero de 2023; en marzo un incremento no remunerativo del 10%; y en abril pasa como remunerativo el 27,5% de aumento de febrero y marzo.

Hay que destacar que el 1 de abril se ejecuta una nueva cláusula de revisión y que todas las sumas no remunerativas se tendrán en cuenta para el Salario Anual Complementario (SAC).

"Se trata de un acuerdo histórico que nos permite mantener el poder adquisitivo de nuestros ingresos y no perder frente a la inflación gracias a los ajustes trimestrales", manifestó Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Asimismo, el dirigente gremial destacó que se llegó a un acuerdo después de mucho trabajo "en el que no nos corrimos ni un centímetro de la justicia de nuestro reclamo".

“Un logro más que hemos podido firmar, y que lleva tranquilidad a todas las compañeras y compañeros Petroleros Jerárquicos. Continuaremos trabajando como lo venimos haciendo en función de preservar y defender los derechos de cada uno de nuestros representados”, sostuvieron desde el Sindicato Del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado De Neuquén, Rio Negro y La Pampa.