GeoPark desembarca en Venezuela: adquiere el megabloque Bare y el Grupo Gilinski asume el control

A nueve meses de su regreso, GeoPark acelera el desarrollo de sus bloques en Vaca Muerta

En un movimiento transformacional para el mapa petrolero regional, la compañía independiente GeoPark anunció su entrada estratégica a Venezuela a través del bloque Bare , un activo a gran escala situado en la Faja Petrolífera del Orinoco . La transacción fue liderada por el Grupo Gilinski, conglomerado colombiano que pasará a convertirse en el accionista controlante de la petrolera.

El atractivo del bloque Bare El bloque Bare es un campo maduro productor de petróleo pesado que cuenta con infraestructura instalada y un extenso historial operativo. Según los datos de la compañía, el activo posee aproximadamente 15.700 millones de barriles de petróleo original in situ (OOIP) y unos 1.100 pozos existentes.

Aunque la producción bruta actual del bloque es de aproximadamente 11.000 barriles de petróleo por día (bopd), GeoPark estima un potencial máximo de producción que podría alcanzar entre 85.000 y 95.000 bopd. El plan de redesarrollo busca aumentar el factor de recobro del campo del actual 4-5% a un rango de 8-9%, proyectando una producción neta acumulada de alrededor de 400 millones de barriles para GeoPark.

El acuerdo con el Grupo Gilinski

Para concretar esta operación, se estableció un Contrato de Participación Productiva (CPP) con una duración de 25 años firmado con PDVSA Petróleo S.A. (PPSA). Bajo las condiciones de este contrato, GeoPark actuará como operador y financiará el 100% de las inversiones de capital de los programas de trabajo, obteniendo a cambio una participación económica neta del 65%. Este acuerdo otorga al operador los derechos para comercializar los hidrocarburos de forma directa y acceder a la infraestructura crítica.

El Grupo Gilinski fue la pieza clave para asegurar el marco contractual en Venezuela. La estructuración financiera de la entrada de GeoPark se realizará mediante un intercambio de acciones. GeoPark adquirirá el 95% de la participación del Grupo Gilinski en la sociedad holding del CPP (CPP Holdco) mediante la emisión de 42,1 millones de acciones a un precio de US$12,22 cada una.

Este precio representa una prima del 26% respecto al precio de referencia de 30 días de la compañía. Una vez finalizada esta emisión, el Grupo Gilinski pasará a ser titular de aproximadamente el 56,3% de las acciones ordinarias de GeoPark, y asumirá así el control de la compañía.

Adicionalmente, el grupo lanzará un mecanismo de oferta pública de adquisición por US$100 millones a US$12,22 por acción, con el fin de ofrecer una alternativa de liquidez a los accionistas minoritarios de GeoPark que deseen salir.

Proyecciones futuras

Los líderes de ambas partes celebraron la alianza. Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski, afirmó: "Creemos en el potencial de Venezuela y en la capacidad de GeoPark para desarrollar Bare de manera responsable".

Por su parte, Felipe Bayon, CEO de GeoPark, destacó que "la reactivación del sector energético de Venezuela representa una de las oportunidades industriales más relevantes de América Latina" y resaltó la masiva escala y el potencial de redesarrollo del activo.

Con la incorporación de Bare a su portafolio, que ya incluye operaciones en Colombia y en Vaca Muerta (Argentina), GeoPark estima que su producción total podría escalar a entre 75.000 y 85.000 barriles equivalentes de petróleo diarios (boepd) para el año 2030, multiplicando por 2,7 sus niveles actuales de producción.