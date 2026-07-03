¿Cómo quedaría la balanza energética con los nuevos precios del petróleo?

La expansión de Vaca Muerta continuará impulsando el crecimiento de las exportaciones energéticas

A pesar de la fuerte caída del precio del petróleo ocasionada por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la locomotora Vaca Muerta seguirá avanzando y anotará otro año récord de balanza comercial energética.

Según los cálculos de la consultora Economía & Energía, con los nuevos futuros del Brent , el saldo positivo para el 2026 llegaría a 10.675 millones de dólares , 36% más que el año previo.

Las exportaciones energéticas crecerán más de 30%

El desagregado muestra un salto del 32% en las exportaciones energéticas hasta USD 14.704 millones (con un 66% proveniente del petróleo) y un avance del 23% en las importaciones que llegarían a USD 4.029 millones.

El aumento de la producción de shale oil sostendrá un nuevo crecimiento de la balanza comercial energética.

Ya para el 2027, el panorama sería todavía mejor, con exportaciones saltando por encima de los USD 17.000 millones, importaciones cayendo a menos de USD 3.000 millones y un nuevo saldo récord de USD 14.174 millones.

“Para el invierno 2027, con la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, el requerimiento de importaciones de GNL y combustibles líquidos se reduciría de 12 a 7 MMm3/d de gas durante el periodo mayo-septiembre”, indicaron.

La producción de petróleo en 2027

Por su parte, la producción de crudo subiría un 14% este año para promediar los 927.000 barriles diarios y avanzaría otro 16% en 2027 donde se cruzará la barrera del millón de barriles día.

De esos volúmenes, se exportarían 353.000 barriles por día en 2026 y 504.000 barriles diarios en 2027.

El aporte de Vaca Muerta al nuevo mapa del petróleo mundial

La energía en la balanza comercial

Otro dato interesante es que el porcentaje de exportaciones energéticas sobre el total de la balanza comercial argentina se vuelve a acercar al pico alcanzado en el año 2000, donde representó un 19% del total, 4 puntos porcentuales más que este año y 12 puntos más que en el 2021. Por el contrario, las importaciones energéticas apenas representan el 3% del total de la balanza, cuando en 2022 fueron el 16% y en 2014 el 17%.

De esta forma, entre 2022 y 2025, la mejora acumulada de la balanza comercial energética fue de 12.200 millones de dólares y se acercaría a los USD 20.000 millones para el 2027.

Los supuestos contemplan subas del shale oil del 25,6% y caídas en el resto de las cuencas convencionales: Austral -8%, Cuyana -10%, Golfo San Jorge -5%, NOA -17% y Neuquina -10%.